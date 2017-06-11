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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier iftarda gençlerle bir araya geldi

- Cumhurbaşkanı Steinmeier: - "Sorumlu siyasetçilerin görevi mevcut savaş, kriz ve ihtilafları çözmek ve barışı tesis etmektir"

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier iftarda gençlerle bir araya geldi

BERLİN (AA) - Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, sorumlu siyasetçilerin görevinin mevcut savaş, kriz ve ihtilafları çözmek olduğunu söyledi.

Steinmeier, çeşitli milletlerden Müslüman geçlerin kurduğu "JUMA" derneğinin düzenlediği iftar programına katıldı. İftar öncesinde konuşan Steinmeier, ülkeye gelen sığınmacılara işaret ederek Almanya'da birçok insanın ramazan ayını kendi ülkelerinden uzakta geçirdiğini anımsattı.

Ramazan ayında onların ülkelerine olan hasretini anlayabildiğini vurgulayan Steinmeier, ülkelerine dönebilme imkanının bir gün gerçek olmasını dilediğini, siyasetçilerin bu perspektifi sunmak için çalışmaları gerektiğini aktardı.

Steinmeier, "Siyasetin görevi Körfez Bölgesi’nde Suudi Arabistan ile Katar arasındaki ihtilafta görüldüğü gibi kriz bölgeleri oluşturmak olmamalıdır. Sorumlu siyasetçilerin görevi mevcut savaş, kriz ve ihtilafları çözmek ve barışı tesis etmektir." dedi.

Almanya'nın farklı ülkelerden gelen birçok kişiye yurt olduğunu belirten Steinmeier, on yıllar önce Türkiye’den, Bakanlardan, Güney Avrupa’dan gelenlerin Almanya’yı yurt edindiğini ifade etti.

JUMA Başkanı Yunus Güllü de toplumda herkesin sadece kendisi için değil, bir arada yaşadığı insanlar için de sorumluluk taşıdığını ifade ederek özellikle bugünlerde sorumluluğu üstlenerek barış ve adalet için birlikte çaba sarf edilmesi gerektiğini kaydetti.

Bazı milletvekillerinin katıldığı etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu.

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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier
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