Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda mersin dünya food istanbul
Zam haberi asılsız
Zam haberi asılsız
Tarımın Ajandası
Tarımın Ajandası
Bal kimlik kazanıyor
Bal kimlik kazanıyor
İngiltere'de tanıtıldı
İngiltere'de tanıtıldı
Termal turizmde hedef Rusya
Turizmde hedef Rusya

Almanya'da iş dünyası güveni martta arttı

Sanayi ve ticarete ilişkin Ifo İş Dünyası Güven Endeksi, mart ayında 99,6 puana çıktı

Almanya'da iş dünyası güveni martta arttı
banner17

Almanya'da Ifo İş Dünyası Endeksi, beklentilerin üstünde artış göstererek martta 99,6 puana yükseldi.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği mart ayı Almanya İş Anketi sonuçlarını yayımladı.

Sonuçlara ilişkin yapılan açıklamada, şubatta 98,7 puan olan Almanya’da sanayi ve ticarete ilişkin İş Dünyası Endeksi'nin bu ay 99,6 puana yükseldiği belirtildi. Beklenti endeksin 98,5'e gerilemesi yönündeydi.

Açıklamada, Almanya'da Ifo Beklentiler Endeksi'nin de bu dönemde 94 puandan 95,6 puana yükseldiği kaydedildi.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, ankete ilişkin yaptığı değerlendirmede, martta yaşanan artışın art arda altı aylık düşüşün ardından geldiğini belirterek, “Alman şirketleri şu anki iş durumlarından biraz daha memnunlar ve işleri konusunda önümüzdeki altı ay içinde kesinlikle daha iyimserler. Alman ekonomisi direnç gösteriyor.” ifadesini kullandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
MartGüvenAlmanyada Ifo İş Dünyası Endeksi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5