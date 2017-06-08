Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam İnan Ekici israil Mardin
Günde 5 liraya bayram kredisi
Günde 5 liraya bayram kredisi
LYS esnasında korna çalma çağrısı
LYS esnasında korna çalma çağrısı
Bayrama özel kredi
Bayrama özel kredi
Video Hakem hayata geçiyor
Video Hakem hayata geçiyor
Bolu Dağı'nda çalışma
Bolu Dağı'nda çalışma

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel Libya'da

- Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Suveyhili, Gabriel ile bir araya geldi

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel Libya'da

TRABLUS (AA) - Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Abdurrahman Suveyhili, başkent Trablus'ta, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile görüştü.

Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Basın Bürosunun sosyal paylaşım sitesinden yapılan açıklamaya göre, resmi temaslarda bulunmak üzere ülkeyi ziyaret eden Gabriel, Suveyhili ile bir araya geldi.

Görüşmede Suveyhili, Almanya hükümetine, Libya'da siyasi süreç, diyalog çabaları ve ulusal mutabakatta daha fazla rol üstlenmesi çağrısında bulundu.

Gabriel de BM'nin girişimleriyle 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde varılan Libya Siyasi Anlaşması'na göre ülkede siyasi süreci desteklediklerini ve tüm tarafları diyalog masasına oturmaya teşvik ettiklerini kaydetti.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Abdurrahman Suveyhili
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5