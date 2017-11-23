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Almanya Dışişleri Bakanının Irak ziyaretini iptal ettiği iddiası

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel'in, Irak hükümetinin, Kuzey Irak'a gitmesini engellemesi üzerine Irak ziyaretini iptal ettiği ileri sürüldü.

Almanya Dışişleri Bakanının Irak ziyaretini iptal ettiği iddiası

BERLİN (AA) - Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in, Kuzey Irak'ı ziyaret talebinin Irak hükümeti tarafından kabul edilmemesi üzerine Irak ziyaretini iptal ettiği öne sürüldü.

Alman "Der Spiegel" dergisinin haberine göre, Bakan Gabriel, Irak hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında uzlaşma sağlamak amacıyla bu ay başında Irak'a ziyaret planladı. Irak hükümeti, Gabriel'in Bağdat'a gelebileceğini ancak IKBY bölgesini ziyaret etmesinin istenmediğini Almanya Dışişleri Bakanlığına bildirdi.

Haberde, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in devreye girerek Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile görüştüğü ancak Irak hükümetinin geri adım atmadığı ifade edildi.

Irak hükümetinin ısrarı üzerine Gabriel'in, Irak ziyaretini iptal ettiği belirtildi.


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