Almanya, eğitim için 2017'de 133,4 milyar avro harcadı

BERLİN (AA) - Almanya, eğitim için geçen yıl 133,4 milyar avro harcadı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, Almanya'da eğitim harcamaları, geçen yıl 2016'ya kıyasla yüzde 3,9 artarak 133,4 milyar avro seviyesinde gerçekleşti.

Eğitim harcamaları, geçen yıl ülke GSYH'sinin yüzde 4,1'ine tekabül etti.

Harcamaların 66,1 milyar avro ile en büyük bölümü ilk ve orta eğitim kurumlarına olurken, 30,5 milyar avrosu yükseköğretim kurumları, 26,6 milyar avrosu kreş ve anaokullarına yapıldı. Kreş için yapılan harcamalarda yüzde 68,7 artış yaşandı.

Eğitim harcamalarının 10,6 milyar avrosu federal hükümet, 94,3 milyar avrosu eyalet hükümetleri, 28,5 milyar avrosu da belediyeler tarafından gerçekleştirildi.

Almanya’da 30 yaş altı kişi başı eğitim harcamaları ise 5 bin 300 avro olarak ölçüldü.



