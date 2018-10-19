Almanya elektrikli otomobil bataryası üretimine hız verdi

BERLİN (AA) – Almanya, elektrikli otomobiller için batarya hücresi üretimi ile ilgili çalışmaları hızlandırırken, üretime yönelik kurulacak özel sektör konsorsiyumlarına Alman hükümetinin de mali destek vereceği bildirildi.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, ülkenin yeni sanayi stratejisini açıkladı.

Bakan Altmaier, batarya hücresi ve akıllı zeka gibi yüksek teknolojiye odaklanacaklarını belirterek, bu alanda uluslararası rekabete ayak uydurabilecek özel sektör konsorsiyumları oluşturacaklarını hatırlattı. Bu konsorsiyumların kurulum aşamasında devletin mali destek ve teşvik sağlayacağını belirten Altmaier, böylelikle bu oluşumların uluslararası alanda rekabet edeceğini ifade etti.

Ülkede birkaç şirketin elektrikli otomobiller için batarya hücresi üretimine hazır olduğu belirtilirken, Altmaier’in Fransa, Avusturya, Hollanda ve Polonya hükümetleri ile batarya üretimi konusunda iş birliği için görüşmeler yaptığı, önümüzdeki haftalarda bu konuda gelişmeler olacağı Alman basınında yer aldı.

Elektrikli otomobil üretiminde katma değerin önemli bir kısmını oluşturan Batarya hücresi tedariki Alman sanayisi için büyük önem taşıyor. Elektrikli motorlar petrol ile çalışan motorlara göre daha az parça bulunduruyor. Son yıllarda otomobil endüstrisinde çığır açan teknolojilerin Çin ve ABD'den gelmesi Alman kamuoyunda tartışma konusu olurken, söz konusu bataryaların dünyadaki en büyük üreticileri arasında ise Çinli CATL şirketi, Güney Kore merkezli LG Chem ve Samsung yer alıyor.