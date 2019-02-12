Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi dünya mersin Ceyhan
Sevmek lazım...!
Sevmek lazım...!
Henkel Yönetim Kurulu'nda önemli değişiklik!
Henkel Yönetim Kurulu'nda önemli değişiklik!
Ant Yapı'ya taze kan
Ant Yapı'ya taze kan
17. Filmmor Kadın Filmleri Festivali’nde Buluşuyor
7 Kıtadan Kadınlar 7 Mart’ta
Cepte sert fren yaptık
Cepte sert fren

Almanya, her yıl 260 bin göçmen işçiye ihtiyaç duyuyor

- Bertelsmann Vakfı’nın "Göç ve Dijitalleşme” konulu araştırmasına göre, Almanya'nın iş gücü açığını kapatmak için 2060'a kadar her yıl 260 bin göçmen işçi istihdam etme zorunluluğu bulunuyor

Almanya, her yıl 260 bin göçmen işçiye ihtiyaç duyuyor
banner17

BERLİN (AA) – Alman iş piyasasının 2060’ya kadar her yıl en az 260 bin yabancı işçiye ihtiyaç duyduğu bildirildi.

Bertelsmann Vakfı’nın Coburg Üniversitesi ile İş Piyasası ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü’ne ortak yaptırdığı "Göç ve Dijitalleşme” konulu araştırmasına göre, Almanya iş gücü açığını kapatmak için gelecek 40 yıl içinde her yıl en az 260 bin göçmen işçiye ihtiyaç duyuyor.

Araştırmaya göre, 260 binlik açığın, 114 binin Avrupa Birliği (AB) vatandaşları tarafından ve 146 binin de AB üyesi olmayan ülkelerden tarafından karşılanması gerekecek.

Diğer AB ülkelerinde de ekonomik kalkınmanın ve yaşam kalitesinin artmasından dolayı bu ülkelerden Almanya'ya gelen göçmen işçilerin sayısının gelecek yıllarda önceki yıllara göre azalacağı tahminine yer verilen araştırmada, bu nedenle AB dışındaki üçüncü ülkelerden gelen göçmen işçilerin giderek daha önemli hale geleceğine işaret ediliyor.

Ülkede her yıl iş hayatına başlayan insan sayısından 300 bin fazlası emeklilik ya da başka nedenlerle işi bırakıyor. Ülkede, halihazırda 1 milyon 200 binden fazla kalifiye iş gücüne ihtiyaç var. En fazla açık hemşirelik, hasta bakıcı, yaşlı bakımı gibi mesleklerle sağlık sektöründe yer alırken, bunu inşaat, metal, elektrik sektörü ile bilgi teknolojilerindeki meslekler izliyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AlmanyaBertelsmann VakfıGöçmen Işçi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5