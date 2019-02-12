Almanya, her yıl 260 bin göçmen işçiye ihtiyaç duyuyor

BERLİN (AA) – Alman iş piyasasının 2060’ya kadar her yıl en az 260 bin yabancı işçiye ihtiyaç duyduğu bildirildi.

Bertelsmann Vakfı’nın Coburg Üniversitesi ile İş Piyasası ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü’ne ortak yaptırdığı "Göç ve Dijitalleşme” konulu araştırmasına göre, Almanya iş gücü açığını kapatmak için gelecek 40 yıl içinde her yıl en az 260 bin göçmen işçiye ihtiyaç duyuyor.

Araştırmaya göre, 260 binlik açığın, 114 binin Avrupa Birliği (AB) vatandaşları tarafından ve 146 binin de AB üyesi olmayan ülkelerden tarafından karşılanması gerekecek.

Diğer AB ülkelerinde de ekonomik kalkınmanın ve yaşam kalitesinin artmasından dolayı bu ülkelerden Almanya'ya gelen göçmen işçilerin sayısının gelecek yıllarda önceki yıllara göre azalacağı tahminine yer verilen araştırmada, bu nedenle AB dışındaki üçüncü ülkelerden gelen göçmen işçilerin giderek daha önemli hale geleceğine işaret ediliyor.

Ülkede her yıl iş hayatına başlayan insan sayısından 300 bin fazlası emeklilik ya da başka nedenlerle işi bırakıyor. Ülkede, halihazırda 1 milyon 200 binden fazla kalifiye iş gücüne ihtiyaç var. En fazla açık hemşirelik, hasta bakıcı, yaşlı bakımı gibi mesleklerle sağlık sektöründe yer alırken, bunu inşaat, metal, elektrik sektörü ile bilgi teknolojilerindeki meslekler izliyor.