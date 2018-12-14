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Almanya için büyüme tahmini düşürüldü

- Almanya Merkez Bankası, ülkenin bu yıl ve gelecek yıl için büyüme tahminini sırasıyla yüzde 1,5 ve yüzde 1,6’ya düşürdü

Almanya için büyüme tahmini düşürüldü
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BERLİN (AA) – Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Almanya'ya ilişkin bu yıl ve gelecek yıl için büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti.

Bundesbank, Almanya ekonomisine ilişkin haziranda paylaştığı 2018-2019 ve 2020 yıllarını kapsayan büyüme tahminlerinde kış dönemine 2021 yılını da ekleyerek güncelleme yaptı.

Buna göre, banka, Almanya’da bu yıl için takvim etkisinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyüme tahminini yüzde 2’den 1,5'e ve 2019 büyüme beklentisini yüzde 1,9’dan 1,6’ya düşürdü.

2020 yılı GSYH beklentisi için (yüzde 1,6) değişiklik yapılmazken, 2021 yılı için de yüzde 1,5 büyüme öngörüldü.

Bankanın büyüme tahmini raporunda, Alman ekonomisinde sağlam büyümenin şimdilik devam edeceğine işaret edilerek, ülkenin nüfusundaki yaşlanmanın gelecek yıllarda büyümeyi sınırlayacağı uyarısı yapıldı.

Banka enflasyon beklentisini bu yıl için yüzde 1,9, gelecek yıl için de yüzde 1,4 olarak açıkladı.

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AlmanyaBundesbankBüyüme Tahmini
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