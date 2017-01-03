Almanya İçişleri Bakanı Maiziere, terörle mücadelede daha fazla yetki istedi

BERLİN (AA) - Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, terörle mücadelede federal hükümete daha fazla yetki verilmesini talep etti.

Maiziere, "Frankfurter Allgemeine Zeitung" gazetesi için kaleme aldığı makalede, eyaletler sisteminin devleti güçlendirdiğini ve bölgesel konularla daha yakından ilgilenmeyi sağladığını belirterek "Ancak federal devletteki güvenliği federal hükümetin yönlendirmesi lazım" ifadesini kullandı.

Federal hükümetin ve eyaletlerin ülkenin güvenliği konusunda birlikte çalıştıkları alanlarda tüm güvenlik birimlerinin federal hükümet tarafından yönlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Maiziere, iç istihbarattan sorumlu Federal Anayasayı Koruma Teşkilatının (BfV) tümüyle federal hükümetin yönetimi altına alınması gerektiğini kaydetti.

Maiziere, Federal Kriminal Dairesinin (BKA) yetkilerinin de artırılmasını isteyerek "tehlikeli kişilerin" kontrolü konusunda ortak kurallara ve daha iyi koordinasyona ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

İltica talepleri reddedilen kişilerin sınır dışı edilmesine ilişkin de hükümete ek bir icra yetkisi verilmesini talep eden Maiziere, bu alanda "federal sınır dışı merkezlerinin" kurulmasını önerdi.

Maiziere'nin güvenlik alanındaki bu taleplerine çok sayıda siyasetçi tepki gösterdi.

Hessen eyaletinin İçişleri Bakanı Peter Beuth, mevcut güvenlik yapısının parçalanmasının "saçmalık" olacağını belirterek bu tür taleplerin sadece halkın güvenini sarsmadığını, aynı zamanda federal güvenlik mimarisinin de söz konusu edildiğini söyledi.

Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin İçişleri Bakanı Ralf Jaeger de eyaletlerdeki anayasayı koruma dairelerinin feshedilip yeni büyük bir federal dairenin kurulmasıyla terörle mücadelede daha etkili olunamayacağını belirtti.

Sol Parti Milletvekili Ulla Jelpke de Maiziere’nin talebini Almanya’nın "federal ilkesine yapılan bir saldırı" olarak nitelendirdi.

Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı ve Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel, kurumların yeniden yapılandırılması değil, güvenlik alanında daha nelerin yapılması gerektiğinin konuşulması gerektiğini söyledi.

Gabriel, Maiziere'nin önerilerinin tartışılabileceğini ancak bunun uzun süreli federalizm reformu tartışmalarına yol açacağını belirterek "Bu konuyu tartışmaya başlarsak güvenlik birimleri, teröristlerin ve suçluların peşine düşmek yerine birkaç yıl kendileriyle ilgileneceği endişesi taşıyorum" dedi.



