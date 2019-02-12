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"Almanya iki LNG terminali inşa edecek"

- Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier: - "Görülebilir gelecekte sıvılaştırılmış doğalgaz ithalatı için iki LNG terminali inşası konusunda iyimserim"

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BERLİN (AA) - Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, Almanya'nın görülebilir gelecekte sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatı için iki tane "LNG terminali" inşası konusunda iyimser olduğunu söyledi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen LNG Konferansı'nda konuşan Altmaier, ülkesinde LNG terminallerinin inşası konusunda federal hükümetin finansal destek vereceğini dile getirdi.

Altmaier, "Görülebilir gelecekte LNG ithalatı için iki tane terminal inşası konusunda iyimserim." ifadesini kullandı.

Rus doğal gazını Baltık Denizi'nden Almanya'ya taşıması planlanan Kuzey Akım-2 doğal gaz projesinin, LNG ithalatından ayrı bir konu olduğunu belirten Altmaier, Almanya'nın projeye ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Altmaier, ABD ile şimdiye kadar LNG ithalatı konusunda herhangi bir anlaşma yapılmadığının altını çizdi.

Aynı konferansta konuşan ABD Enerji Bakanı Yardımcısı Dan Brouillette, Almanya'nın enerji güvenliğinin ABD için yüksek önceliğe sahip olduğunu belirterek, ülkesinin 10 Avrupa ülkesine LNG sattığını söyledi.

ABD, LNG ihracatını artırmak, uluslararası piyasalardaki ticari anlaşmazlıklarda pazarlık payı elde etmek ve Avrupa ile Rusya'nın yakınlaşmasını önlemek için Avrupa'nın enerji politikalarına siyasi müdahalede bulunarak, Berlin'e ABD'den LNG ithal etmesi için baskı uyguluyordu.

Daha önce Almanya'da inşa edilecek LNG terminali sayısı, bir olarak ifade edilirken, Altmaier'in iki terminalden bahsetmesi dikkati çekti. Berlin'in, Rusya'ya gaz konusundaki bağımlılığını ve ABD'nin Kuzey Akım 2 projesine baskısını azaltmak için LNG ithalatına yeşil yaktığı belirtiliyor.

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