Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi spor teknoloji Trabzon Bursa
Fındık alımı başladı
Fındık alımı başladı
TESK'ten tasarruf çağrısı
Tasarruf çağrısı
Rekolte yüz güldürdü
Rekolte yüz güldürdü
Çok anlamlı açıklama
Çok anlamlı açıklama
Tadı 4 kıtaya ulaştı
Tadı 4 kıtaya ulaştı

Almanya, ikinci çeyrekte yüzde 0,5 büyüdü

- Ülkede, düzeltilmiş ve takvim etkisinden arındırılmış yıllık GSYH artışı yüzde 2,3 oldu

Almanya, ikinci çeyrekte yüzde 0,5 büyüdü

BERLİN (AA) - Alman ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,5 büyüdü.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) yayımladığı ikinci tahmin verilerine göre, ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, 2018'in ikinci çeyreğinde yüzde 0,5 arttı. İkinci çeyrek büyümesine ilişkin beklenti yüzde 0,4 yönündeydi.

Çeyrek bazda ele alındığında, büyümeye olumlu katkı ihracat, hanehalkı ve kamunun nihai tüketim harcamalarından geldi. Geçici hesaplamalara göre, makine ve ekipmanlarına sermaye yatırımı az da olsa arttı.

Bu yılın ikinci çeyreği ile 2017'nin aynı dönemi kıyaslandığında, düzeltilmiş ve takvim etkisinden arındırılmış yıllık GSYH artışı yüzde 2,3 oldu. 2018’nin ilk çeyreğinde GSYH artışı yüzde 1,4 seviyesinde gerçekleşmişti.

Yılın ikinci çeyreğindeki ekonomik performans, iç piyasada istihdam edilen 44,8 milyon kişiyle gerçekleşti. İstihdam geçen yıla göre 599 bin kişi arttı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AlmanyaBüyüme
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5