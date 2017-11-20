Almanya ile Suudi Arabistan arasındaki gerginlik

BERLİN (AA) - Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Suudi Arabistan hükümetinin, Yemen'de kontrol altında tuttuğu limanları ve sınır kapılarını insani yardım malzemelerinin gönderilebilmesi için açma kararından memnuniyet duyduklarını söyledi.

Seibert, başkent Berlin'de düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Yemen'deki limanlara ve havaalanlarına yönelik ablukaların kaldırılması ve Sana havaalanının bombalanmasının durdurulması çağrısında bulunduklarını belirterek "Tüm bunları ülkenin acilen ihtiyacı olan insani yardım sevkiyatlarının mümkün kılınabilmesi için yaptık." dedi.

Suudi Arabistan'ın da aralarında bulunduğu bazı bölge ülkelerine bu konularda açıkça çağrılarda bulunduklarını ifade eden Seibert, "Suudi Arabistan hükümetinin, kontrol altında tuttuğu Yemen'deki limanları ve sınır kapılarını açma kararını memnuniyetle karşıladık. Bu ülkenin kontrolü altında bulunmayan liman ve sınır kapılarının da bulunduğuna işaret ederek bunların açılmasını da istediğimizi dile getirdik. Çünkü Yemen'in, kısıtlanmadan insani yardım malzemelerini almaya ihtiyacı var." şeklinde konuştu.

Yemen'de yaşanan gelişmelerle ilgili olarak bu ülkenin iç meselelerine dışardan müdahale edilmemesi çağrısında da bulunduklarını kaydeden Seibert, "Bir ülkenin iç çekişmeleri bile Yemen'de gördüğümüz gibi dışardan aktörlerin müdahalesi ile ülkede yaşayan insanlar için felaket sonuçlar doğurabiliyor." ifadesini kullandı.

- Arabistan ile gerginlik

Basın toplantısına katılan Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Maria Adebahr, Suudi Arabistan'ın Berlin büyükelçisinin istişareler için Riyad'a döndüğünü ancak bunun diplomaside olağanüstü bir durum olmadığını savunarak "Arap medyasında biraz daha abartılı haberler gördüğümüz için şunu da söylemek istiyorum. Dışişleri Bakanı Gabriel'in de hafta sonunda bir kez daha açıkça söylediği gibi, bizim mesajımız tüm bölgenin istikrarına yönelikti. Bölgede istikrara ya da istikrarsızlığa yol açabilecek tüm ortaklara, aktörlere yönelikti." dedi.

Bir gazetecinin, Suudi Arabistan'dan bir yetkilinin Almanya Dışişleri Bakanlığında yapacağı görüşmeleri iptal ettiğinin doğru olup olmadığını sorması üzerine Adebahr, Yemen'e yapılacak yardımlarla ilgili olarak görüşmeyi planladıkları Suudi Arabistan'ın İnsani Yardım Merkezi yöneticisi ile görüşmenin ertelendiğini doğruladı.



Adebahr, Yemen'e yardımcı olunması konusunda BM Özel Temsilcisi'nin ve birçok Avrupa ülkesinin çabalarını desteklediklerini kaydetti.



Suudi Arabistan ile Lübnan'daki ve Yemen'deki durumu yoğun bir şekilde istişare ettiklerini ifade eden Adebahr, Almanya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Walter Lindner'in de bugün bir kez daha Suudi Arabistan büyükelçisi ile bir araya geleceğini ve İran Büyükelçisi ile de Dışişleri Bakanlığında görüşüldüğünü söyledi.

Adebahr, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in de İran'ın bölgede zorlu bir görev üstlendiğini açıkladığını ve bu ülke ile Suriye ve Yemen'deki rolünü konuştuklarını belirterek "Mesajımız tüm bölgeye yönelik". dedi.



Lübnan'da da herkesin yoğun şekilde çaba harcayacağı istikrarlı bir hükümetin kurulmasını istediklerini kaydeden Adebahr, Lübnan'da nüfuzu olan tüm tarafları, ülkede barışçı çözüm bulunması konusunda çaba harcamaya çağırdıklarını sözlerine ekledi.



Bakan Gabriel, Lübnan Dışişleri Bakanı Gebran Bassil ile Berlin'de düzenlediği ortak basın toplantısında, "Son aylarda bölgede yayılan maceraperestliği sessizce kabullenmeye hazır olmadığımız yönünde Avrupa'dan güçlü bir sinyal gelmesi lazım" şeklinde açıklama yapmış, bu sözleri eleştiren Suudi Arabistan hükümeti Berlin'deki büyükelçisini geri çekmişti.

