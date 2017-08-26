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Almanya ile Ürdün arasında 'askerlerin statüsü' anlaşmazlığı

- Alman hükümetinin, İncirlik'ten çekerek Ürdün'de konuşlandırmaya başladığı askerleri için "dokunulmazlık" talep ettiği, ancak bu isteğin şu ana kadar kabul edilmediği belirtildi - Der Spiegel dergisi, "Alman askerleri için şeriat" başlığıyla verdiği haberde, Ürdün yönetiminin Almanya'nın talebine yeşil ışık yakmadığını iddia etti

Almanya ile Ürdün arasında 'askerlerin statüsü' anlaşmazlığı

BERLİN (AA) - Almanya'nın, İncirlik üssünden çekerek Ürdün'de konuşlandırmaya başladığı askerleri için "dokunulmazlık" istediği, ancak bu konuda Ürdün yönetimiyle anlaşma sağlanamadığı ifade edildi.

Der Spiegel dergisinin, "Alman askerleri için şeriat" başlığıyla yayınladığı haberde, Almanya ile Ürdün arasında, bu ülkede konuşlandırılmaya başlanılan askerlerin statüsü konusunda anlaşmazlık yaşandığı iddia edildi.

Alman hükümetinin, DEAŞ ile mücadele kapsamında Ürdün'deki El Azrak üssünde konuşlandıracağı yaklaşık 250 asker için tümüyle dokunulmazlık elde etmeye çalıştığı, Alman Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı yetkililerinin yürüttüğü "kuvvetlerin statüsü anlaşması" müzakerelerinde şu ana kadar anlaşma sağlanamadığı belirtildi.

Şeriatın Ürdün hukuk sisteminin kaynaklarından biri olması ve ülkede uygulanan idam cezasının Berlin’de hassasiyete yol açan konular olduğuna işaret edildi.

Haberde, Alman hükümetinin geçen yıl bir grup Alman askerinin Katar'da konuşlandırılmasına ilişkin de benzer bir sorun yaşadığı, bu ihtilafın, "bir Alman askerinin Katar’da suç işlemesi durumunda hemen ülkesine gönderilmesi" şeklindeki düzenlemeyle aşıldığı hatırlatıldı.

Türkiye ile Almanya arasındaki siyasi gerginliğin ardından Alman hükümeti geçen haziran ayında İncirlik’te görev yapan askerlerini geri çekme kararı almış, temmuz ayında da bir tanker uçak ile yaklaşık 100 Alman askerini, İncirlik’ten Ürdün’deki El Azrak üssüne nakletmişti.

İncirlik’ten çekilen dört Tornado tipi keşif uçağı ile yaklaşık 150 askeri personelin de en geç Ekim ayında El Azrak üssünde göreve başlaması öngörülüyor.


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AlmanyaDer SpiegelEl AzrakİncirlikTürkiyeÜrdün
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