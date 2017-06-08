"Almanya İncirlik'ten çekilmek zorunda kaldı"

İSTANBUL (AA) - GÜLSÜM İNCEKAYA - Erciyes Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Öcal, "Üssü Ürdün'e taşırız" blöfü üzerine Türkiye geri adım atmayınca Almanya'nın zorunlu olarak İncirlik'ten geri çekilme kararı aldığını söyledi.

Erciyes Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Öcal, Almanya'nın ilk azınlık siyasi oluşumu Yenilik ve Adalet Partisi (BIG) Genel Başkanı Haluk Yıldız ve Hristiyan Demokratik Federal (CDU) Milletvekili Oliver Wittke, Türkiye-Almanya ilişkilerini, İncirlik gerilimi, çekilme süreci ve Merkel'in çekilme sonrasındaki diplomatik tavrı konularını AA muhabirine değerlendirdi.

Mehmet Öcal, İncirlik Üssü üzerinden başlayan geriliminin, 24 Eylül'deki Almanya seçimlerine malzeme yapıldığını ifade ederek, "Almanya'nın 'üssü Ürdün'e taşırız' blöfü üzerine Türkiye geri adım atmayınca Almanya zorunlu olarak İncirlik'ten geri çekilme kararı aldı." dedi.

Alman siyasetçilerin Türkiye karşıtlığı üzerine "prim toplamaya çalıştığını" savunan Öcal, "Merkel'in üyesi olduğu partinin bazı üyeleri ve aşırı sağcı, radikal, ırkçı partiler bu konuda Türkiye aleyhtarlığı üzerinden malzeme topluyor ve kamuoyunu etkilemeye çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

İncirlik geriliminin, ılımlı ve Türkiye ile ilişkilerini sıcak tutmak isteyen Almanya Başbakanı Angela Merkel’i zor durumda bırakacağını belirten Öcal, aşırı sağcı muhalefet partilerinin Merkel'e baskı yaptığını kaydetti.

Merkel'in İncirlik'ten çekilme kararı sonrasında Türkiye ile restleşmeye gitmeyeceğini dile getiren Öcal, şunları söyledi:

"Merkel genel olarak restleşme yerine arayış içine girdi. Bu nedenle de son olarak dışişleri bakanını gönderdi fakat görüşmeler Almanya için hüsranla bitti, Türkiye geri adım atmadı. Gerek Çavuşoğlu'yla, gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmelerinde, Türkiye'nin geri adım atmayacağı kendisine iletildi ve İncirlik'in Türk üssü olduğunu, bu şartlar altında bugün itibariyle Alman milletvekillerine açık olmadığını belirtti. Ama alternatif sundu Türkiye, 'Konya üssünü Alman parlamenterler ziyaret edebilirler' dedi. Konya üssü bildiğiniz gibi bir NATO üssü o bakımdan oraya gidebilirler denildi. 'İncirlik'e gelmenizi istemiyoruz' diye net mesaj verildi. 'Eğer siz bize karşı aleyhtar tutumunuzu devam ettirirseniz, biz de karşı önlemler alırız' denildi. Yani Almanya'nın bu Amerikanlaşan dış siyasetine karşı Türkiye de 'Artık eski Türkiye yok, yeni Türkiye var ve istediğinizi yapamazsınız' mesajı verilmiş oldu."

Almanya'nın Ürdün'e üs taşımasını masraflı ve stratejik bir hata olarak niteleyen Öcal, "Almanya uzun süre 'Ürdün'e taşınırız' blöfü yaptı. Tutmadı ve şimdi taşınıyor. Bu ciddi anlamda stratejik bir hata. İncirlik Üssü konum açısından çok önemli. Tabii bu Alman ordusu için iyi bir durum değil. Neden? Stratejik açıdan menzili daha da uzamış olacak. Aslında Almanya İncirlik Üssü'nde kalıcı olma amacındaydı. Irak ve Suriye konusunda alınacak herhangi bir kararda masada olmak istiyor. Çünkü Almanya küresel güç olma peşinde." diye konuştu.

"5 bin civarında PKK'lı militanın" Almanya’da yaşadığını, FETÖ örgütüne bağlı çok sayıda kişinin bu ülkeye sığındığını ve "437" civarında da iltica talebi olduğunu anlatan Öcal, iki ülke arasında var olan gerilimin İncirlik Üssü ile daha da derinleştiğini ifade ederek, sözlerini, "Almanya'nın inatlaşması bardağı taşıran son damla oldu." şeklinde sürdürdü.

- ''Almanya Türkiye’ye istihbarat vermedi''

Almanya'daki Yenilik ve Adalet Partisi (BIG) Genel Başkanı Haluk Yıldız ise Almanya'nın İncirlik Üssü'nü kullanırken, topladığı istihbarat bilgilerini Türkiye ile paylaşmadığını savunarak, bazı Alman siyasetçilerin bu konuda Türkiye'yi haklı gördüğünü söyledi.

Almanya'da katıldığı bir televizyon programında Alman siyasetçilerin itiraflarını anlattığını kaydeden Yıldız, "O programda dışişlerinden bir konuşmacı 'Bizim orada askerlerimizi tutmamız Almanya'nın çıkarları için, Türkiye'nin bir çıkarı yok ki' itirafında bulundu. Bu politikacı televizyonda bunu açıkça söyledi. 'Biz bu istihbarat bilgilerini Türkiye ile paylaşmıyoruz' dedi. Onlara 'Paylaşmıyorsanız ne işiniz var o zaman. Biz sizin NATO müttefikiniz değil miyiz? Bu istihbarat bilgilerini kiminle paylaşıyorsunuz?' diye sordum. 'Almanya'nın işine yarıyor. Ayrıca bu istihbarat bilgileri ABD için toplanıyor.' cevabını verdi." diye konuştu.

"Alman siyasetçilerin Alman kamuoyu üzerinde Türkiye aleyhine kötü algı oluşturmak için inanılmaz bir çaba içinde" olduğunu ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:

"Alman kamuoyunda 'Bizim orada askerlerimiz var ve Türkiye aileleri ile görüştürmüyor' algısı oluştu. Türkiye'nin talepleri ise hiçbir şekilde Alman kamuoyuna yansımıyor, yansıtılmıyor. Alman basınına ve siyasilerine göre FETÖ diye bir şey yok. Türkiye adım atarak Alman kamuoyuna ulaşmalı. Almanya'da Türkçe gazeteler var, TV var ama bunlar sadece oradaki Türk vatandaşlarına yönelik çalışıyor ve ve çok sınırlı. Bu noktada Anadolu Ajansı önemli bir adım atmalı ve Almanca yayın yapmalı. Bir şekilde Alman kamuoyuna ulaşılmalı. Almanca konuşulan Avusturya ve İsviçre de buna dahil. Sputnik ve Russia Today nasıl Almanca yayın yapıyorsa Türkiye de Almanya'da bunu hayata geçirmeli."

- ''Merkel Müzakere arıyor''

Hristiyan Demokratik Federal (CDU) Milletvekili Oliver Wittke de Türkiye'nin Alman milletvekillerinin İncirlik ziyaretine izin vermemesinin kendilerini şaşırttığını belirterek, "Bu sorunun çözülmesini diliyorum. Angela Merkel yangına benzinle gitmiyor, müzakere arıyor. Alman askerleri sebepsiz yere orada değiller. Türkiye bizim partnerimiz. Askerlerimizin orada kalmasını isteriz ama aynı zamanda askerlerimizi ziyaret hakkı da olması lazım." diye konuştu.

Bu gerginliğin Türk-Alman ilişkilerine zarar verdiğini, iki ülkenin daha yakın çalışması gerektiğini dile getiren Wittke, iki ülkenin ortak çözüm üretmesi gerektiğini vurguladı.

Wittke, Türkiye'nin Almanya’dan iadesini istediği terör örgütü mensuplarıyla ilgili olarak da "Almanya geçmişte de teröristleri Türkiye'ye iade etmiştir. Ancak bu söylemlerle olmaz. Türkiye iadeler konusunda net kanıtlar sunmalı. Eğer kanıtlar ortaya konursa, suçluların iadesine mahkemeler tarafından tabii ki karar verilir." ifadelerini kullandı.