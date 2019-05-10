Almanya İran ile INSTEX konusunda görüşmeleri sürdürüyor

BERLİN (AA) - Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, ABD'nin İran’a yönelik yaptırımlarına karşı Almanya, İngiltere ve Fransa tarafından kurulan ve ilaç ve gıda ticaretini kapsayan INSTEX adı verilen özel ödeme mekanizması konusunda İran ile görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Adebahr, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, yeni bir araç olan INSTEX mekanizmasının oluşturulması ve "dizayn edilmesi" gerektiğini ifade etti.

Bu sürecin çetin olduğunu anlatan Adebahr, "INSTEX’i operasyonel hale getirmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Evet, buna ilişkin İran ile de görüşüyoruz." dedi.

INSTEX mekanizmasının İran tarafında muadil yapıya ihtiyaç duyduğunu belirten Adebahr, bunun için de İran tarafında Special Trade and Finance Institute adlı mekanizmanın inşa edildiğini dile getirdi.

Adebahr, her iki mekanizmanın da uluslararası finans standartlarına uygun olması gerektiğini, bu konuda da İran tarafıyla görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

Nükleer silah sahibi olmasının engellenmesi için İran ile yapılan nükleer anlaşmanın muhafaza edilmesi gerektiğini vurgulayan Adebahr, İran’ın sözleşmeden doğan taahhütlerini yerine getirdiğinde Almanya’nın da taahhütlerini yerine getireceğini yineledi.