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Almanya Schengen'i askıya aldı

- Almanya, temmuz ayında Hamburg'da yapılacak G20 Zirvesi'nin güvenliği için Schengen uygulamasını askıya aldı

Almanya Schengen'i askıya aldı

BERLİN (AA) - Almanya, Hamburg'da yapılacak G20 Zirvesi nedeniyle güvenlik önlemi olarak serbest dolaşıma izin veren Schengen uygulamasını askıya aldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, sınır kontrollerinin bugün uygulamaya konulduğu ve 11 Temmuz'a kadar süreceği ifade edildi.

Alınan kararla Almanya'ya Schengen vizesi ile havaalanından yapılan girişlerde bir değişiklik olmayacak. Ancak artık bir başka Avrupa Birliği (AB) ülkesinden Almanya'ya karayolu ya da demiryolu ile girecek herkes pasaport kontrolüne tabi tutulacak.

İçişleri Bakanı Thomas De Maiziere 7-8 Temmuz'da Hamburg'da düzenlenecek G20 Zirvesi'nin güvenliğinin her şeyden önce geldiğini belirterek bunun için Avrupa Komisyonundan onay alındığını kaydetti.

AB kuralları, kriz durumunda ya da önemli güvenlik önlemi gerektiren olaylarda pasaport ya da kimlik kontrolüne tabi olmadan seyahat etmeye olanak veren sistemin istisnai olarak askıya alınmasına imkan sağlıyor.


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