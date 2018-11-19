Almanya Suudi Arabistan'a silah ihracatını tamamen durdurdu

BERLİN (AA) - Almanya, Suudi Arabistan'a yönelik silah ihracatını tamamen durdurdu.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı sözcüsü Philipp Jornitz, hükümetin haftalık basın toplantısında, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonra Almanya'nın Suudi Arabistan'a yeni silah satışına izin vermeme kararı aldığını hatırlattı.

Sözcü Jornitz, "Almanya, Suudi Arabistan'a yönelik daha önce onayı verilen satışlar dahil silah sevkiyatını tamamen durdurdu." ifadelerini kullandı.

Alman federal hükümetinin Suudi Arabistan'a silah ihracat lisans sahipleriyle görüştüğünü belirten Jornitz, yasal gerekçelerle konuya dair ayrıntı veremeyeceğini söyledi.

Almanya'nın Suudi Arabistan'a kaç adet silah ihracat lisansı verdiği bilinmezken, ikisi ihracat için hazır 20 devriye botunun da bu karardan etkilenmesi bekleniyor.

- 18 kişiye giriş yasağı getirilmişti

Alman hükümeti daha önce yaptığı açıklamada, Riyad üzerinde daha etkili olabilmesi için öteki Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin de benzer kararı almasını istemişti.

Silah sevkiyatının durdurulması kararının, Almanya’nın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilişkisi bulunan 18 kişiye ülkeye giriş yasağı getirmesiyle aynı güne denk gelmesi dikkati çekti.

Dışişleri Bakanı Sözcü Yardımcısı Christopher Burger, Federal Basın Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, Kaşıkçı cinayetinde rolü bulunan 18 kişiye ülkeye giriş yasağı getirildiğini ifade etmişti.

Suudi Arabistan, Almanya'nın yılbaşından bu yana en çok silah sattığı ikinci ülke oldu. Almanya, yılın 9 ayında Cezayir'e yaklaşık 741,5 milyon avro, Suudi Arabistan'a da yaklaşık 417 milyon avro değerinde silah sattı.