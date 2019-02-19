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Almanya ve Fransa, Avrupa'nın "ortak sanayi politikası" için anlaştı

- Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier: - "Berlin ve Paris, Yeni Avrupa Sanayi Politikası için ortak beyanname konusunda görüş birliğine vardı"

Almanya ve Fransa, Avrupa'nın
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BERLİN (AA) - Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, Berlin ve Paris'in "Yeni Avrupa Sanayi Politikası" için ortak beyanname konusunda görüş birliğine vardığını bildirdi.

Altmaier, Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire ile başkent Berlin'de bir araya geldi.

Altmaier, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Berlin ve Paris’in "Yeni Avrupa Sanayi Politikası" için ortak beyanname konusunda görüş birliğine vardığını bildirdi.

Avrupa'da elektrikli arabalara yönelik batarya hücrelerinin Avrupa'da üretimi için Fransa ile birlikte 1 milyar 700 milyon avro destek vereceklerini belirten Altmaier, "Bu konuda özel sektör konsorsiyumları dahil ayrıntıların gelecek haftalarda açıklanmasını bekliyorum." dedi.


- "Fransa ve Almanya'nın, AB rekabet kurallarını güncellemek için önerileri var"


Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire de Fransa ve Almanya'nın, AB rekabet kurallarını güncellemek için önerileri bulunduklarını ifade ederek, Avrupa’nın güçlü, modern teknolojilere sahip olduğunu ve bunların kıtaya hizmet etmesini istediklerini söyledi.

Maire, Avrupa’da elektrikli arabalara yönelik batarya hücreleri üretimine yönelik devlet yardımları için Avrupa Komisyonu onayını 1 Nisan’dan önce beklediklerini bildirdi.


- 2 ülke, Avrupa’nın savunma politikasının geliştirilmesini öncelikleri arasına aldı


Paris ve Berlin'den yetkililer, son aylarda Avrupa’nın entegrasyonu konusunda sık sık bir araya gelirken, kıta Avrupa'sının iki gücünün altıncı nesil savaş uçağı için de birleşmesi dikkat çekmişti. 2 ülke, ABD Başkanı Donald Trump’ın tutarsız politikalarından sonra özellikle Avrupa’nın savunma politikasının geliştirilmesini öncelikleri arasına almıştı.

Elektrikli otomobil üretiminde katma değerin önemli bir kısmını oluşturan batarya hücresi tedariki, Avrupa sanayisi için büyük önem taşıyor. Elektrikli motorlar, petrol ile çalışan motorlara göre daha az parça bulunduruyor.

Son yıllarda otomobil endüstrisinde çığır açan teknolojilerin Çin ve ABD'den gelmesi Alman kamuoyunda tartışma konusu olurken, söz konusu bataryaların dünyadaki en büyük üreticileri arasında ise Çinli CATL şirketi, merkezi Güney Kore'de bulunan LG Chem ve Samsung bulunuyor.

Batarya piyasasının 2025 yılına kadar 250 milyar avroya ulaşması bekleniyor.

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