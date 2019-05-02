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Almanya ve Fransa'dan batarya üretimi için 6 milyar avroluk yatırım

- Avrupa'da elektrikli arabalara yönelik batarya hücrelerinin üretimi için Almanya ve Fransa, 5-6 milyar avro arasında yatırım yapacak - İlk başta Fransa’da 200 kişiyi istihdam edecek bir pilot tesis kurulacak - Daha sonra Almanya ve Fransa’da her biri bin 500 kişiyi istihdam edecek batarya üretim tesisleri kurulacak

Almanya ve Fransa'dan batarya üretimi için 6 milyar avroluk yatırım
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BERLİN (AA) - Avrupa'da elektrikli arabalara yönelik batarya hücrelerinin üretimi için Fransa ve Almanya ortak hareket edecek ve 5-6 milyar avroluk yatırım yapacak.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ve Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, elektrikli arabaların batarya hücrelerinin Avrupa'da üretimine yönelik ortak projenin detaylarını Paris’te kamuoyuna duyurdu.

Projeye göre, 1 milyar 200 milyon avroluk kamu destekleri dahil 5-6 milyar avro arasında yatırım yapılacak. İlk başta Fransa’da 200 kişiyi istihdam edecek bir pilot tesis kurulacak. Daha sonra Almanya ve Fransa’da her biri bin 500 kişiyi istihdam edecek batarya üretim tesisleri faaliyete geçecek.

Almanya’da geri dönüşümden madenlerin işlenmesine kadar büyük ölçekli batarya hücrelerinin üretimi uzun zamandır kamuoyunda tartışılıyordu.

Fransız Bakan Le Maire, projeye en fazla 1 milyar 200 milyon avroluk kamu desteği sağlanacağı belirterek, Fransa, Belçika, Avusturya, Finlandiya ve Polonya gibi diğer Avrupa Birliği ülkelerinin de projede yer almak için istekli olduklarını bildirdi.

Le Maire, söz konusu proje konusunda, “Bu, Avrupa bir araya geldiği zaman neler yapabileceğinin bir örneği olacak” ifadelerini kullandı.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier de projeye ilginin çok büyük olduğunu belirterek, Avrupa'nın büyük otomobil şirketleri dahil 35 şirketin projede yer almak için söz verdiklerini kaydetti.

Altmaier, üretilecek bataryaların “Made in Europe” damgasıyla ihraç edileceğine de işaret etti.

Paris ve Berlin'den yetkililer, son aylarda Avrupa’nın entegrasyonu konusunda sık sık bir araya gelirken, kıta Avrupa'sının iki gücünün altıncı nesil savaş uçağı için de birleşmesi dikkat çekmişti. 2 ülke, ABD Başkanı Donald Trump’ın tutarsız politikalarından sonra özellikle Avrupa’nın savunma politikasının geliştirilmesini öncelikleri arasına almıştı.

Çin’den gelen rekabet Avrupalı liderler tarafından yakından takip edilirken, bu rekabetle baş edebilmek için Avrupa'nın "ortak sanayi politikası" çalışmalarını hızlandırması da dikkati çekiyor.

Elektrikli otomobil üretiminde katma değerin önemli bir kısmını oluşturan batarya hücresi tedariki, Avrupa sanayisi için büyük önem taşıyor. Elektrikli motorlar, petrol ile çalışan motorlara göre daha az parça bulunduruyor.

Son yıllarda otomobil endüstrisinde çığır açan teknolojilerin Çin ve ABD'den gelmesi Alman kamuoyunda tartışma konusu olurken, söz konusu bataryalarının dünyadaki en büyük üreticileri arasında ise Çinli CATL şirketi, Güney Kore merkezli LG Chem ve Samsung yer alıyor.

Avrupa’da elektrikli arabalar için batarya hücreleri üretiminine yönelik devlet yardımları için Avrupa Komisyonu'nun onayı gerekiyor. Batarya piyasasının 2025 yılına kadar 250 milyar avroya ulaşması öngörülüyor.

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