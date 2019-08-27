Almanya'ya yatırım için Edirne'de buluşacaklar

Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER) ekonomide ortak akıl oluşturma, girişimcilere ve iş dünyasına yeni ufuklar kazandırma ve bilginin paylaşımına dönük toplantılar düzenlemeye devam ediyor. YAPDER bu kapsamda NRW.INVEST Türkiye ve Edirne Ticaret Sanayi Odası iş birliğinde bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecek.



3 Eylül Salı günü Moderatörlüğünü Ekonomi Gazeteciler Derneği (EGD) Başkanı Celal Toprak’ın üstlendiği seminerde, bir pazar ve ticaret bölgesi olarak bilinen Kuzey Ren-Vestfalya tanıtılarak, söz konusu eyalette yatırım yapma süreci anlatılacak. Ayrıca burada şirket kurarak başarılı olan Türk firmalarının hikâyeleri anlatılarak, bölgenin sunduğu fırsatlar konusunda bilgi verilecek.



NRW.INVEST, Düsseldorf, Köln, Duisburg, Essen şehirlerinin de içinde bulunduğu Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti’nin Ekonomik Kalkınma Ajansı.



Söz konusu ajansın resmi Türkiye temsilciliği olarak, yurt dışında şirketleşip işlerini Avrupa’ya taşımak isteyen Türk iş insanlarına bölgelerini tanıtarak danışmanlık ve bürokratik destek veriyor. Bir Alman kamu kurumu olarak bu hizmetlerini ücretsiz sunuyor. Kuzey Ren-Vestfalya, Türkiye pazarında başarılı bir şekilde faaliyet gösterip yurtdışında da var olmak ve pazar kazanmak isteyen Türk firmaları için Avrupa’ya mükemmel bir çıkış kapısı teşkil ediyor.



Etkinlik Bilgileri

Tarih: 3 Eylül Salı

Saat: 14.00-17.00

Yer: Edirne Ticaret Sanayi Odası Toplantı Salonu



Program Akışı

14.00-14.15 Kayıt

14.00-14.15 Kayıt

14.15-14.30 EGD- Ekonomi Gazetecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı



Selamlama & Açılış Konuşması



Recep GÜRKAN – Edirne Belediye Başkanı

Recep ZIPKINKURT - ETSO Yönetim Kurulu Başkanı



Keynote: Almanya ve Türkiye arasındaki karşılıklı yatırımların ve ticaretin önemi ve Yatırım Yapacak Firmalara Tecrübe ve Tavsiyeler​

Kemal ŞAHİN - Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı



Çay & Kahve Molası



Sunum: Avrupa Pazarlarına Çıkış Kapısı: Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti

Dr. Adem AKKAYA - NRW.INVEST - Türkiye Temsilcilik Müdürü / İstanbul



Sunum: Kuzey Ren-Vestfalya’da Şirketleşmenin Vergisel Çerçevesi

YMM Cevdet KOCAŞ - Komutax Yeminli Mali Müşavirlik - Düsseldorf / Almanya



Sunum: Kuzey Ren-Vestfalya’da Yatırım ve Şirketleşmenin Hukuki Çerçevesi, Süreç, İşleyiş

Av. Dr. Abdullah EMİLİ - Emili Avukatlık Bürosu - Köln / Almanya



Yatırımcı Gözüyle Kuzey Ren-Vestfalya’nın Sunduğu Fırsatlar

Beliğ ÜNLÜER – NEDEX Kimya Yönetim Kurulu Başkanı



Soru – Cevap