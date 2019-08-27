Almanya'ya yatırım için Edirne'de buluşacaklar

Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER) ekonomide ortak akıl oluşturma, girişimcilere ve iş dünyasına yeni ufuklar kazandırma ve bilginin paylaşımına dönük toplantılar düzenlemeye devam ediyor. YAPDER bu kapsamda NRW.INVEST Türkiye ve Edirne Ticaret Sanayi Odası iş birliğinde bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecek.
3 Eylül Salı günü Moderatörlüğünü Ekonomi Gazeteciler Derneği (EGD) Başkanı Celal Toprak’ın üstlendiği seminerde, bir pazar ve ticaret bölgesi olarak bilinen Kuzey Ren-Vestfalya tanıtılarak, söz konusu eyalette yatırım yapma süreci anlatılacak. Ayrıca burada şirket kurarak başarılı olan Türk firmalarının hikâyeleri anlatılarak, bölgenin sunduğu fırsatlar konusunda bilgi verilecek.
NRW.INVEST, Düsseldorf, Köln, Duisburg, Essen şehirlerinin de içinde bulunduğu Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti’nin Ekonomik Kalkınma Ajansı.
Söz konusu ajansın resmi Türkiye temsilciliği olarak, yurt dışında şirketleşip işlerini Avrupa’ya taşımak isteyen Türk iş insanlarına bölgelerini tanıtarak danışmanlık ve bürokratik destek veriyor. Bir Alman kamu kurumu olarak bu hizmetlerini ücretsiz sunuyor. Kuzey Ren-Vestfalya, Türkiye pazarında başarılı bir şekilde faaliyet gösterip yurtdışında da var olmak ve pazar kazanmak isteyen Türk firmaları için Avrupa’ya mükemmel bir çıkış kapısı teşkil ediyor.
Etkinlik Bilgileri
Tarih: 3 Eylül Salı
Saat: 14.00-17.00
Yer: Edirne Ticaret Sanayi Odası Toplantı Salonu
Program Akışı
14.00-14.15 Kayıt
14.00-14.15 Kayıt
14.15-14.30 EGD- Ekonomi Gazetecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Selamlama & Açılış Konuşması
Recep GÜRKAN – Edirne Belediye Başkanı
Recep ZIPKINKURT - ETSO Yönetim Kurulu Başkanı
Keynote: Almanya ve Türkiye arasındaki karşılıklı yatırımların ve ticaretin önemi ve Yatırım Yapacak Firmalara Tecrübe ve Tavsiyeler
Kemal ŞAHİN - Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Çay & Kahve Molası
Sunum: Avrupa Pazarlarına Çıkış Kapısı: Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti
Dr. Adem AKKAYA - NRW.INVEST - Türkiye Temsilcilik Müdürü / İstanbul
Sunum: Kuzey Ren-Vestfalya’da Şirketleşmenin Vergisel Çerçevesi
YMM Cevdet KOCAŞ - Komutax Yeminli Mali Müşavirlik - Düsseldorf / Almanya
Sunum: Kuzey Ren-Vestfalya’da Yatırım ve Şirketleşmenin Hukuki Çerçevesi, Süreç, İşleyiş
Av. Dr. Abdullah EMİLİ - Emili Avukatlık Bürosu - Köln / Almanya
Yatırımcı Gözüyle Kuzey Ren-Vestfalya’nın Sunduğu Fırsatlar
Beliğ ÜNLÜER – NEDEX Kimya Yönetim Kurulu Başkanı
Soru – Cevap
Almanya'ya yatırım için Edirne'de buluşacaklar
YAPDER'in desteği, NRW.INVEST Türkiye ve Edirne Ticaret Sanayi Odası iş birliğinde 'Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti’nin Bir Yatırım ve Ticaret Merkezi Olarak Sunduğu Fırsatlar' başlıklı bir toplantı düzenlenecek.
27 Ağustos 2019 Salı 13:26
Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER) ekonomide ortak akıl oluşturma, girişimcilere ve iş dünyasına yeni ufuklar kazandırma ve bilginin paylaşımına dönük toplantılar düzenlemeye devam ediyor. YAPDER bu kapsamda NRW.INVEST Türkiye ve Edirne Ticaret Sanayi Odası iş birliğinde bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecek.