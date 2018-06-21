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Almanya, Yunanistan krizinden 2,9 milyar avro kazandı

- Alman hükümetinin, Yeşiller Partisi’nden gelen bir meclis soruşturmasına verdiği yanıta göre, Almanya, Yunanistan’a ilk kurtarma paketinin verildiği 2010'dan bu yana Yunan devlet tahvillerinden yaklaşık 2,9 milyar avro faiz geliri elde etti

Almanya, Yunanistan krizinden 2,9 milyar avro kazandı

FRANKFURT (AA) - Almanya’nın, Yunanistan’a ilk kurtarma paketinin verildiği 2010 yılından bu yana Yunan tahvillerinden yaklaşık 2,9 milyar avro gelir elde ettiği bildirildi.

Alman hükümetinin Yeşiller Partisi’nden gelen bir meclis soruşturmasına verdiği yanıt, Almanya’nın Yunanistan'ın kriz sürecinden maddi olarak faydalandığını ortaya koydu.

Buna göre, Almanya, Yunanistan’a ilk kurtarma paketinin verildiği 2010 yılından bu yana yaklaşık 2,9 milyar avro faiz geliri elde ederken, yalnızca 2013 ve 2014 yıllarında Avrupa İstikrar Mekanizmasına (ESM) ve Yunanistan'a söz konusu kazançtan bir miktar aktarıldı.

Federal hükumetin cevabına göre, söz konusu gelir büyük ölçüde, Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) tarafından Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Menkul Kıymetler Piyasası Programı (SMP) kapsamında satın alınan Yunan devlet tahvillerinden kaynaklandı.

Bu kar önce Bundesbank'a ve oradan da federal bütçeye transfer edildi.

Öte yandan, Avro para birimini kullanan Avrupa Birliği üyesi 19 ülkenin maliye bakanlarının Avro Grubu toplantısı bugün Lüksemburg’da yapılacak. Toplantıda, Yunanistan’ın kurtarma programının tamamlanması kararının alınması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
AlmanyaYunanistanYunanistan Krizi
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