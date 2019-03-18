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"Almanya'da 2 bankanın birleşmesi 20 binden fazla pozisyonu yok edebilir"

- Alman Verdi Sendikası Başkanı Frank Bsirske: - "(Deutsche Bank ile Commerzbank'ın birleşmesi) Ciddi iş kayıpları olacak. Yaklaşık 20 bin veya daha fazla pozisyon tehlike altında olabilir"

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BERLİN (AA) - Almanya'nın en büyük işçi sendikalarından Verdi Sendikası'nın Başkanı Frank Bsirske, Deutsche Bank ile Commerzbank'ın birleşmesine ilişkin, "Ciddi iş kayıpları olacak. Yaklaşık 20 bin veya daha fazla pozisyon tehlike altında olabilir." ifadesini kullandı.

Alman basınına konuşan Bsirske, Almanya'nın en büyük bankaları Deutsche Bank ile Commerzbank’ın birleşme görüşmelerinin başlamasını eleştirerek, yaşanacak iş ve işçi kayıplarına dikkati çekti.

Deutsche Bank'ın Denetleme Kurulu Üyesi de olan Bsirske, söz konusu iki bankanın birleşmesinin yapısal olarak uygun olmadığını belirterek, bankaların özellikle bireysel ve kurumsal bölümleri dikkati alındığında ciddi iş kayıplarının olacağını söyledi.

Bsirske, "Yaklaşık 20 bin veya daha fazla pozisyon tehlike altında olabilir." ifadesini kullandı.

Alman hükümeti, uzatmalı ticaret savaşları, politik belirsizlikler, finansal piyasalarda yaşanan dalgalanma, şirketlerin borç seviyesindeki artış, Brexit belirsizliği, İtalya'nın borç yükü ve Avro Bölgesi bankacılık sektöründeki zayıflık gibi gelişmelerden dolayı Almanya'nın en büyük pazar payına sahip bankası Deutsche Bank'ın geleceği konusunda endişe duyuyor ve iki bankanın birleşmesi için ortam hazırlıyordu.

Alman hükümeti, Commerzbank’ın 2008 finansal krizinde kurtarılmasından sonra en büyük ortağı olmuştu. 2 bankanın birleşme görüşmelerinin başarıyla sonuçlanması halinde yaklaşık 25 milyar avroluk piyasa değeri ile Avrupa'nın 4. büyük bankası ortaya çıkmış olacak.

Almanya'nın en büyük bankalarının birleşme görüşmeleri yaptıklarının resmi olarak açıklanmasının ardından Deutsche Bank hisseleri yüzde 2,8, Commerzbank hisseleri de yüzde 5,2'lik primle haftanın ilk işlem gününe başladı.


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