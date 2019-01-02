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Almanya'da 2018 istihdamda rekor yılı oldu

- Almanya'da toplam istihdam, geçen yıl 44,8 milyonu aşarak 28 yılın en yüksek seviyesine yükseldi - Enerji dahil sanayide istihdam edilen kişi sayısı yüzde 1,7 artarak 8 milyon 335 bin kişiye ulaştı

Almanya'da 2018 istihdamda rekor yılı oldu
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BERLİN (AA) - Almanya'da toplam istihdam, geçen yıl 44,8 milyon kişiye yükseldi. Böylece Doğu ve Batı Almanya'nın birleştiği 1990 yılından sonra en yüksek rakama ulaşılmış oldu.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, geçen yıl ülkede istihdam, 2017’ye göre yüzde 1,3 yükseldi. 2018’de istihdama katılan kişi sayısı 562 bin kişi artarken, toplam istihdam 44,8 milyon olarak gerçekleşti.

İstihdam, 13 yıldır artarken, 2017'de de bir önceki yıla göre yüzde 1,4 yükseliş göstermişti. İstihdama en büyük katkı yüzde 1,2’lik artışla (384 bin) hizmet sektöründen geldi.

Arındırılmamış rakamlarla ele alındığında ülkede işsizlik, geçen yıl yüzde 3,5’ten yüzde 3,2’e geriledi. İşsiz sayısı geçen yıl 130 bin azalarak 1,5 milyonun altına geriledi.

İstihdam edilebilecek kişi sayısı da geçen yıl 422 bin artarak 46,2 milyon kişiye yükseldi.

Enerji dahil sanayide istihdam edilen kişi sayısı geçen yıl yüzde 1,7 artarak 8 milyon 335 bin kişiye ulaştı.


- Eğitim sistemi istihdam odaklı


Uzmanlar, Almanya'da mesleki, teorik ve pratik eğitimin birleştirilmesinin işsizliğin özellikle de genç işsizliğin düşük olmasında etkisinin büyük olduğunu ifade ediyor.

Ülkede eğitimin içeriğinin, talep odaklı ve esnek sunulduğunu belirten uzmanlar, bu sayede şirketlerin kendi ihtiyaçları için iyi yetişmiş çalışanlar edindiğini ve gençlerin de firmalar için gerekli beceri niteliklerine sahip olabildiğini dile getiriyor.


- ABD, Alman sistemini inceliyor


Şirketler mesleki eğitim sayesinde kalifiye eleman bulurken, Alman ekonomisindeki büyüme ve nüfusun yaşlanmasının etkisiyle ülkede halen 1 milyon 200 binden fazla iş gücü açığı mevcut.

Bu açığı kapatmak için harekete geçen Alman hükümeti geçen ay nitelikli iş gücünün ülkeye gelmesinin önündeki engelleri azaltacak yasa tasarısını kabul etmişti.

ABD, İspanya ve Portekiz gibi ülkelerin Alman mesleki eğitimini transfer etmek için çalışmalar yaptığı Alman basınında yer almıştı.

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2018AlmanyaIstihdamRekor
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