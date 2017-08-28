Almanya'da 4 yaşındaki Neva için ilik aranıyor

HAMBURG (AA) - Almanya'nın Hamburg kentinde yaşayan Güzey ailesi, kızlarının lösemi hastalığına çare arıyor.

Anne Yelda Güzey, AA muhabirine, 4 yaşındaki Neva'ya haziran ayında lösemi teşhisi konulduğunu anlatarak "İlk etapta kemoterapi tedavisine Neva'nın vücudu olumlu cevap vermedi. Doktorları ilik naklinin şart olduğunu, aksi halde tekrar kemoterapi uygulanırsa hastalığın yüzde 99,9 nüksedeceğini söylediler. Şimdi Neva için uygun ilik arıyoruz." dedi.

Kızlarında değişiklikler görünce şüpheye düştüklerini ve doktora götürdüklerini belirten Güzey, ''Birden bire geceleri 'ağrım var' diyerek ağlamaya başladı. Yanında olduğumuz halde 'anne, baba' diye seslendi. Bazen kolları, bazen bacakları ya da çenesinin ağrıdığını söylüyordu. Dört hafta boyunca sürekli doktora gittik ve bize büyüyor diye kemiklerinin ağrıyabileceğini ya da enfeksiyon kaptığını veya çocuk romatizması olabileceğini söylediler. Aradan dört hafta geçtikten sonra doktor, kızımızın ağzını ve gözlerini kontrol etti. Bir şeylerin ters gittiğini anlayıp kan testi yaptırdı ve sonuçlarda maalesef lösemi olduğu ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Yelda Güzey kendisinin MS rahatsızlığı bulunduğunu bu nedenle ilik nakli imkanı olmadığını vurguladı.

- Türk kökenli vatandaşlara çağrı

Baba Murat Cemil Güzey, Türk kökenli vatandaşlara ilik nakli konusunda sosyal medyadan sesini duyurmaya çalışıyor.

Aile, yapılan taramada kızlarına uygun ilik bulunamayınca, sosyal medya üzerinden kampanya başlattı.

Fakat buradan da henüz istedikleri sonucu bulamadıklarını belirten Güzey ailesi, "Halkımız maalesef ilik nakli konusunda yeterince bilgiye sahip değil. Almanya'da yaşayan vatandaşların, www.dkms.de adresi üzerinden kayıtlarını yaptırarak kendilerine gönderilecek pakette bulunan kılavuza göre iki tane pamuklu çubukla alınan tükürük örneğini DKMS'ye göndermeleri gerekiyor. Türkiye'de ise Kızılay kök hücre bağış noktalarından ücretsiz başvuruda bulunabilirler." açıklamasında bulundu.

Murat Cemil Güzey, "İlik denildiği zaman genetik ikiz aranıyordur. Bu da milyonda bir olan bir şeydir. Türk kökenli biri için ilik aranıyorsa yine Türk kökenli ya da aynı coğrafyadan gelen ilik örneklerinin diğer ülkelerin iliklerine göre uyma ihtimali daha yüksektir." dedi.

Kayıt yaptırmanın kolay olduğunu fakat genetik örneğin uygunluğunu test etmenin 4-6 hafta sürdüğünü belirten Güzey, "Hayat kurtarmak çok önemli. Bu yüzden acele etmeliyiz. Çok basit bir işlemle bunu yapabiliriz. Halkımız bu konuda lütfen pasif kalmasın" çağrısında bulundu.



