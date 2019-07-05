Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar mersin ekonomi dünya Trabzon Bursa
Taksicilere alarm butonu
Taksicilere alarm butonu
İstanbul’daki Afrika
İstanbul’daki Afrika
Ralli heyecanı İstanbul'da
Ralli heyecanı İstanbul'da
Acele kamulaştırma kararı
Acele kamulaştırma kararı
Çöpten çıkan sanat
Çöpten sanat yaptılar

Almanya’da 5G teknolojisi kullanıma alındı

- Alman telekom şirketi Deutsche Telekom, başkent Berlin ve Bonn’da 5G teknolojisini kullanıma aldı - Gelecek 18 ayda Almanya’nın 20 büyük şehrinde 5G teknolojisi hizmete alınacak

Almanya’da 5G teknolojisi kullanıma alındı
banner17

BERLİN (AA) - Alman telekom şirketi Deutsche Telekom, başkent Berlin ve Bonn’da 5G teknolojisini kullanıma aldığını bildirdi.

Deutsche Telekom’dan yapılan açıklamada, başkent Berlin ve Bonn’da 5G teknolojisinin kurulmaya ve kullanılmaya başlandığı, bunları Darmstadt, Hamburg, Leipzig ve Münih şehirlerinin izleyeceği belirtildi.

Gelecek 18 ayda Almanya’nın 20 büyük şehrinde 5G teknolojisinin kullanıma başlanacağının işaret edildiği açıklamada, şirketin mağazalarında 5G uyumlu Samsung S10 telefonlarının da 899,95 avroya ve limitsiz internet planının da aylık 84,95 avrodan satılmaya başlandığı kaydedildi.

4G teknolojisine göre verileri bin kat daha hızlı aktarabilen 5G teknolojisi ile Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da veri aktarımında hızın artırılması, bununla birlikte yüksek kapasiteli, gecikme süresi kısa hatta sıfıra yakın, düşük maliyetli bir iletişim altyapısı oluşturulması hedefleniyor.

Almanya’da, 19 Mart’ta başlayan 5G teknolojisi için frekans lisans ihalesi 12 Haziran’da tamamlanmıştı. Ülkede telekomünikasyon sektöründe düzenleyici kurum olarak faaliyet gösteren Federal Ağ İdaresi (BNetzA), 52 gün süren ihalenin bedelinin de toplamda 6 milyar 549 milyon avro olarak açıklamıştı

5G ihalesine katılan ve frekanslar almaya hak kazanan Deutsche Telekom’un 2 milyar 170 milyon avro ödeme yapacağı belirtilmişti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
5GAlmanyaBerlinDeutsche Telekom
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5