Almanya'da alanlara güvenlik kameralarının yerleştirilmesi tartışılıyor

BERLİN (AA) – Almanya’nın başkenti Berlin’de geçen hafta Noel pazarına tırla yapılan terör saldırısının ardından ülkede alınacak tedbirler konusunda kamuya açık alanlara güvenlik kameralarının yerleştirilmesi tartışmaları başladı.

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, halka açık alanların kameralarla izlenmesine karşı çıkan Berlin eyalet hükümetini bu tutumunu ivedilikle gözden geçirmesini istedi.

Maiziere, "tehlikeli" oldukları varsaydıkları kişilerin sürekli izlenmesi için yeterli yasal imkanların bulunmadığını belirterek, kamuya açık alanların kameralarla izlenmesinin suç olaylarıyla mücadeleye önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Baden-Württemberg İçişleri Bakanı Thomas Strobl de halka açık alanların kameralarla izlenmesinin sadece suçların aydınlatılmasına yardımcı olmadığını, aynı zamanda caydırıcı etkisinin de bulunduğunu ifade etti.

Hükümetin küçük ortağı Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) de gelecek ay yapılacak toplantıda kabul edilmesi için hazırladığı tasarıda, tren istasyonlarının, alışveriş merkezlerinin ve spor tesislerinin daha fazla kameralarla izlenmesini istedi.

Berlin Eyaleti İçişleri Bakanlığı sözcüsü Martin Pallgen ise söz konusu taleplerden önce saldırıya ilişkin soruşturmanın sonucunun beklenmesi gerektiğini belirterek, şimdilik kamuya açık alanların kameralarla izlenmesi konusunda onay vermedi.

Alman Hakimler Birliği Başkanı Jens Gnisa da terörle ve suçlularla mücadelede kameraların caydırıcı etkisi olacağına kuşkuyla yaklaştığını söyledi.

Bazı suçların kameralarla takip edilerek engellenemeyeceğini ifade eden Gnisa, bunun, terör saldırılarını muhtemelen teşvik edebileceğini savundu.

Gnisa, terör saldırısını geniş kitlelere görünür kılmak için saldırganların özellikle kameralarla izlenen yerleri seçebileceklerini ileri sürdü.

Kamera kayıtlarının bazı suçların daha kolay aydınlatılabileceğine yardımcı olabileceğine işaret eden Gnisa, ancak kameralarla izlenmenin çok sayıda suçsuz insanın özgürlüğünü kısıtlayabileceğinden bunun ölçülü olup olmadığına bakılması gerektiğini kaydetti.

Federal Hukukçular Birliği’nden yapılan açıklamada da daha fazla kameraların güvenliği artırmadığı belirtildi.

Sokak lambası direğine takılan kameranın terörle mücadele için uygun olmadığı ifade edilen açıklamada, güvenlik alanında var olan imkanların daha fazla kullanılması istendi.

Berlin'de geçen hafta bir tırın Noel pazarına girmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetmiş, 48 kişi yaralanmıştı. Saldırgan olayın ardından kaçmış ve 4 gün sonra İtalya’nın Milano kentinde polisle girdiği silahlı çatışmada ölü ele geçirilmişti.

Noel pazarının bulunduğu Breitscheidplatz Meydanı’nın kameralarla izlenmemesinden dolayı halktan yardım isteyen polis, halkın cep telefonlarıyla çekilen videoları polisin internet sayfasına yüklemesini talep etmişti.