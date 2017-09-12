Almanya'da Arakan protestosu

BERLİN (AA) - Almanya'nın başkenti Berlin'de, Myanmar'daki Arakanlı Müslümanları hedef alan şiddet olayları protesto edildi.

Myanmar'ın Berlin Büyükelçiliği önünde, Keşmir'e Özgürlük Derneği ile Berlin Pakistan Toplumu tarafından düzenlenen gösteriye, aralarında Türklerin de bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

Göstericiler ellerinde, "Rohingyalara yapılan katliamı durdurun" ve "Rohingyaları öldürmeyi durdurun" yazılı dövizler ve zulme uğrayan Arakanlı Müslümanların fotoğraflarının yer aldığı posterler taşıdı.

Arakan'da insan haklarının ihlal edildiğini belirten protestocular, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplumdan söz konusu katliamı durdurmasını istedi.

Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan'da sivillere yönelik saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Saldırılarda 150'den fazla köy, ordu ve Budist milliyetçiler tarafından yakıldı. On binlerce Arakanlı Müslüman can güvenliği nedeniyle halen bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmar'dan kaçan siviller dağlık bölgeler, Naf Nehri ya da deniz yoluyla Bangladeş'e geçiyor.