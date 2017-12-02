Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi hakkı eren Uğur Yılmaz Halit Yıldız yardım kampanyası
Bütçesi revize edildi
Bütçesi revize edildi
Vergini öde baskını
Vergini öde baskını
Çiftçilere zor gün desteği
Çiftçilere zor gün desteği
259 şubesini kapatacak
259 şubesini kapatacak
Ziyaretçi akını oldu
Ziyaretçi akını oldu

Almanya'da aşırı sağcı AfD partisinin 8. Genel Kurulu

- AfD'nin Hannover Kongre Merkezi'nde düzenlediği genel kuruldan önce polis, göstericilere müdahale etti - Polis, genel kurulu protesto eden ve kongre merkezine giden yolları kapatmaya çalışan göstericilere karşı tazyikli su kullandı

Almanya'da aşırı sağcı AfD partisinin 8. Genel Kurulu

BERLİN (AA) - Almanya'nın Hannover kentinde aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin düzenlediği 8. Genel Kurulu'ndan önce polis, yolları kapatmaya çalışan göstericilere müdahale etti.

Alman basınında yer alan haberlerde, göstericilerin genel kurulun düzenlendiği Hannover Kongre Merkezi’ne (HCC) giden yolları kapatmaya çalıştığı bildirildi.

Yoğun güvenlik önlemleri alan polisin, oturma eylemi yapan göstericilere müdahalede bulunduğu ve protestoculara yönelik tazyikli su kullandığı belirtildi.

Sol Parti Aşağı Saksonya eyalet teşkilatının sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yayımlanan mesajda, "Tahminen sıfır derecede barışçıl göstericilere karşı TOMA’lar kullanılması ölçüsüzdür." ifadesi kullanıldı.

Alman Haber Ajansı (DPA) da Hannover polisine dayandırdığı haberinde, düzenlenen gösterilerde birçok polisin ve en az bir göstericinin yaralandığı kaydedildi.

Gösterilerden etkilenen delegelerin HCC'ye ulaşmakta zorluk çekmelerinden dolayı AfD'nin genel kurulu yaklaşık 1 saat geç başladı.

AfD partisi, 8. Genel Kurulu’nda yeni yönetimini seçecek.

Almanya'da 24 Eylül’de düzenlenen genel seçimde yüzde 12,6 oy alarak ilk kez Federal Meclise giren AfD, 92 milletvekiliyle temsil ediliyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AlmanyaAfDGenel KurulGöstericiler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5