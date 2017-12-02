Almanya'da aşırı sağcı AfD partisinin 8. Genel Kurulu

BERLİN (AA) - Almanya'nın Hannover kentinde aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin düzenlediği 8. Genel Kurulu'ndan önce polis, yolları kapatmaya çalışan göstericilere müdahale etti.

Alman basınında yer alan haberlerde, göstericilerin genel kurulun düzenlendiği Hannover Kongre Merkezi’ne (HCC) giden yolları kapatmaya çalıştığı bildirildi.

Yoğun güvenlik önlemleri alan polisin, oturma eylemi yapan göstericilere müdahalede bulunduğu ve protestoculara yönelik tazyikli su kullandığı belirtildi.

Sol Parti Aşağı Saksonya eyalet teşkilatının sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yayımlanan mesajda, "Tahminen sıfır derecede barışçıl göstericilere karşı TOMA’lar kullanılması ölçüsüzdür." ifadesi kullanıldı.

Alman Haber Ajansı (DPA) da Hannover polisine dayandırdığı haberinde, düzenlenen gösterilerde birçok polisin ve en az bir göstericinin yaralandığı kaydedildi.

Gösterilerden etkilenen delegelerin HCC'ye ulaşmakta zorluk çekmelerinden dolayı AfD'nin genel kurulu yaklaşık 1 saat geç başladı.

AfD partisi, 8. Genel Kurulu’nda yeni yönetimini seçecek.

Almanya'da 24 Eylül’de düzenlenen genel seçimde yüzde 12,6 oy alarak ilk kez Federal Meclise giren AfD, 92 milletvekiliyle temsil ediliyor.