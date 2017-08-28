Almanya’da aşırı sağcı gruba operasyon

BERLİN (AA) - Almanya’da polis, solcu politikacıları hedef alan saldırılar planladığından şüphelenilen aşırı sağcı bir oluşumuna operasyon düzenledi.

Almanya’nın kuzeyindeki Rostock ve Schwerin kentlerinde şüphelilerin iş yerleri ve konutlarında yapılan aramalarda, muhtemel bir iç kargaşaya hazır olmak amacıyla depolanmış çok sayıda mermi ve gıda maddeleri ele geçirildiği bildirildi.

Federal Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, iki şüphelinin, çok ciddi bir eyleme hazırlandıkları yönündeki bilgilerin ardından operasyon kararı verildiği bildirildi.

Bu şüphelilerin, internet üzerinden aşırı sağcı kişilerle sohbetlerinde Alman hükümetinin göç ve mülteci politikalarını eleştirdiği, ülkenin bu nedenle ekonomik olarak zora gireceğinden endişe ettikleri, olası bir kargaşa durumuna hazırlık yaptıkları, böyle bir dönemde bazı solcu siyasetçileri kaçırarak öldürmeyi planladıkları kaydedildi.

Açıklamada, şüphelilerin bu amaçla bazı sol siyasetçilerin isimlerinin yer aldığı liste hazırladıkları ifade edildi.

Başsavcılık şüphelilerin kimlikleri hakkında açıklama yapmazken, Alman basınında çıkan haberlerde baş şüphelilerin bir polis memuru ve avukat olduğu iddia edildi.

Şüpheliler hakkında bu aşamada tutuklanmadığı, Başsavcılığın ele geçirilen belge ve kanıtların incelenmesinin ardından bu konuda karar vereceği bildirildi.