Almanya’da aşırı sağcı polisin memurluktan atılmasına onay

BERLİN (AA) – Almanya'da Federal İdari Mahkeme, aşırı sağcı içerikli dövme taşıyan ve "Hitler selamı" veren bir polisin, memurluktan atılmasını onadı.

Mahkeme, Berlin eyaleti'nin, aşırı sağcı içeriğe sahip dövme taşıyan ve Hitler selamı veren polisin memurluktan çıkarılması işlemini yasalara uygun buldu.

Mahkemenin kararında, bir memurun anayasaya aykırı içerikli bir dövmeyi taşımasıyla devlete yönelik sadakat yükümlülüklerini ihlal ettiği ifade edildi.

Kararda polisin, vücudundaki dövmeyi bilinçli şekilde iletişim aracı olarak kullandığı kaydedildi.

Hitler selamı veren, üzerinde gamalı haç bulunan flamanın önünde poz veren ve evinde nasyonal sosyalistlere ait eşyaları saklayan polisin, anayasal düzenin ilkelerinden kalıcı bir şekilde ayrıldığı kaydedilen kararda, böylelikle polisin kamu görevinden uzaklaştırılmasının yerinde olduğu vurgulandı.

Berlin eyaleti söz konusu polisi 2007’de görevinden uzaklaştırmıştı. Polis memuru, Berlin İdari Mahkemesinde ve Berlin-Brandenburg Yüksek İdari Mahkemesinde görülen davaları kazanmış, Berlin eyaleti bunun üzerine davayı Federal İdari Mahkemeye taşımıştı.