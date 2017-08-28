Almanya'da aşırı sağcı politikacıdan Türk asıllı bakana ırkçı hakarete tepki

BERLİN (AA) - Almanya'da Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz'a tehdite varan ırkçı hakaretlerde bulunan aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin başbakan adayı olan Alexander Gauland’a tepkiler sürüyor.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Meclis Grubu Başkanı Thomas Oppermann, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Gauland’ın sözlerini Nazilere benzeterek, “Gauland bir Nazi gibi konuşuyor. AfD, Almanya için bir utançtır.” dedi.

Özoğuz’dan bir çöp gibi kurtulacaklarını, onu Anadolu’ya göndereceklerini söyleyen Gauland’a, Başbakan Angela Merkel liderliğindeki Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) de tepki gösterdi.

CDU Genel Sekreteri Peter Tauber, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Özoğuz’ün Türk asıllı bir Alman vatandaşı, federal hükümetin bir bakanı olduğunu vurgulayarak, Gauland’a tepki gösterdi. Tauber, Gauland’ın kullandığı ifadeler için, "Buna ırkçılık denir.” dedi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Rainer Breul de olağan basın toplantısında bir soru üzerine yaptığı açıklamada, Gauland’ın sözlerinin Almanya’yı uluslararası alanda da zor duruma düşürdüğünü söyledi.

Breul, Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel adına yaptığı açıklamada, "Bunlar, uluslararası alanda da dikkati çeken çok kötü hareketlerdir. Biz demokratlar için bunlar kabul edilemez” dedi.

Sözcü Yardımcısı, "Bu tür sözler, farklı düşünenlere karşı saygıdan tümüyle yoksundur ve dünyada her yerde ülkemiz hakkındaki en kötü anıları hatırlatmaktadır. Federal Meclis'te bulunan herkese, seçim mücadelesini anayasamız temelinde sürdürmeleri çağrısında bulunuyoruz." şeklinde konuştu.

Gauland, aşırı sağcıların güçlü olduğu Thüringen eyaletinin Eichsfeld şehrinde hafta sonunda düzenlediği mitingde, Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz’a hakaretlerde bulunmuştu.

Özoğuz’un geçmişte verdiği bir röportajda Almanya kültürünü liberal bir şekilde yorulmasına tepki gösteren Gauland, "Bunu da bir Alman Türk'ü söylüyor. Onu Eichsfeld'e davet edin ve spesifik Alman kültürünün ne olduğunu ona anlatın. O zaman bir daha hiç buralara gelmez ve biz de, tarının yardımıyla kendisinden Anadolu'da kurtulmuş oluruz.” demişti.

Gauland’ın bu ifadeleri sarf ederken, genelde çöplerden kurtulmak, imha etmek anlamlarında kullanılan, Almanca “entsorgen” sözcüğünü kullanması sosyal medyada da birçok kullanıcı tarafından eleştirilmişti.

24 Eylül'de yapılacak genel seçimlerde AfD’nin başbakan adayı olan, aşırı sağcı görüşleriyle tanınan Gauland, önceki hafta yaptığı açıklamada da Almanya’da İslam’a yer olmadığını iddia etmişti.

Son kamuoyu anketleri, AfD’nin yüzde 10 civarında oy alarak ilk kez parlamentoya girebileceğini gösteriyor.