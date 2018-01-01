Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Salih Güven ekonomi inovasyon katar
4 yıldır kazandırıyor
4 yıldır kazandırıyor
En güvenli yıl oldu
En güvenli yıl oldu
Görev süresi doldu
Görev süresi doldu
5 yılın en iyi performansı
5 yılın en iyi performansı
İşte İstanbul'daki fiyat artışı
İşte İstanbul'daki fiyat artışı

Almanya'da aşırı sağcı siyasetçinin Twitter hesabına erişim engeli

- AfD'li milletvekili Beatrix von Storch'un Twitter hesabı "nefret içerikli paylaşımda bulunduğu" gerekçesiyle geçici olarak askıya alındı

Almanya'da aşırı sağcı siyasetçinin Twitter hesabına erişim engeli

BERLİN (AA) - Aşırı sağAlmanya için Alternatif Partisinin (AfD) meclis grup başkanı Beatrix von Storch'un Twitter hesabının nefret içerikli mesaj paylaştığı gerekçesiyle 12 saat boyunca askıya alındığı bildirildi.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter, Storch'un hesabını, nefret içerikli paylaşımda bulunma yönetmeliğine aykırı davrandığı gerekçesiyle 12 saat boyunca askıya aldı.

Twitter hesabı askıya alınan Storch ise Facebook hesabından ''Yeni yıl sansür yasasıyla başlıyor ve kurumlarımız ithal edilen, bıçaklayan ve yağmalayan göçmen gruplarına boyun eğiyor. Alman polisi ülkemizde resmi dil Almanca olmasına rağmen Arapça iletişim kuruyor.'' ifadelerini kullandı.

Storch, Kuzey Ren Vestfalya polis teşkilatının yılbaşı gecesi başta Arapça olmak üzere farklı dillerde mesaj yayınlamasına tepki göstererek, ''Ülkemize neler oluyor? Neden resmi polis sitesi Arapça paylaşımda bulunur? Barbar, Müslüman erkek sürüsünden oluşan grup tecavüzcüleri yatıştırmayı mı kastediyorsunuz?'' yazısını paylaşmıştı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AlmanyaAlmanya Için Alternatif Partisi (AfD)Aşırı SağTwitter
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5