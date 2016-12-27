Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası
Hazine avukatı alınacak
Hazine avukatı alınıyor
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Futbolda en iyi çıkış yapan 11 belirlendi
İşte en iyi 11 futbolcu

Almanya'da aşırı sağcıların gösterisine yasak

- Aşırı sağcı NPD partisinin, Köln'de yılbaşı gecesi planladığı gösteri, güvenlik gerekçesiyle yasaklandı

Almanya'da aşırı sağcıların gösterisine yasak

BERLİN (AA) - Almanya'da aşırı sağcı Nasyonal Demokrat Partinin (NPD) Köln kentinde yılbaşı gecesi düzenlemek istediği gösteri, polis tarafından güvenlik gerekçesiyle yasaklandı.

Köln polisinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürü Jürgen Mathies'in 31 Aralık'ta NPD tarafından düzenlenmesi öngörülen gösteriyi yasakladığı ifade edildi.

Daha önce gösteri için başvuran kişi ile görüşmeler yapıldığı belirtilen açıklamada, yasaklama kararına "Başka türlü önlenemeyecek kamu güvenliği için ciddi tehditler" gerekçe olarak gösterildi.

Açıklamada, karara karşı idare mahkemesine itirazda bulunulabileceği anımsatılarak, Mathies’in yarın konuya ilişkin ayrıntılı açıklama yapacağı kaydedildi.

NPD'nin yılbaşı gecesi yerel saatle 22.00-04.00 saatlerinde gösteri yapmak için müracaat ettiği bildirildi.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
GösteriKölnPolisYasakladıYılbaşı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.