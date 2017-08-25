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Almanya'da aşırı solcu internet sitesine yasak

- Aşırı solcu grupların propaganda yapmak amacıyla kullandığı siteye erişim, şiddet çağrısında bulunduğu için yasaklandı - İçişleri Bakanı de Maiziere: "Aşırı solcu ve sağcıların yerleşebileceği yerler olmamalı. Ne internetin dışında ne de içinde"

Almanya'da aşırı solcu internet sitesine yasak

BERLİN (AA) - Almanya'da aşırı solcu grupların propaganda yapmak amacıyla kullandığı internet sitesine erişim, şiddet çağrısında bulunduğu gerekçesiyle yasaklandı.

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, başkent Berlin'de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "linksunten.indymedia.org" isimli sitenin şiddet yanlısı aşırı solcular için en önemli platformu oluşturduğunu belirtti.

"Aşırı solcu ve sağcıların yerleşebileceği yerler olmamalı. Ne internetin dışında ne de içinde. Yıllardan beri bu platformu farklı düşünenlere ve ülke temsilcilerine karşı nefreti yaymak için kullandılar." diyen Bakan de Maiziere, bu tür kışkırtmaların nelere mal olabileceğini Hamburg kentindeki G-20 Zirvesi'nde yaşanan şiddet eylemlerinde acı şekilde yaşadıklarını kaydetti.

Thomas de Maiziere, yasağın, uluslararası alanda faaliyet gösteren "indymedia" adlı internet sitesi için geçerli olmadığını, sadece bu sitenin Almanya'daki aşırı solcular tarafından kullanılan "linksunten.indymedia.org" alt alan adı için geçerli olduğunu söyledi.

Yasaklanan site, Almanya'da terör örgütleri listesinde bulunan PKK ve DHKP-C tarafından da sıklıkla kullanılan bir platform olarak dikkati çekiyordu.

Yasak kararı internet sitesini yöneten 3 kişiye yaşadıkları Freiburg kentinde iletilirken, konuyla ilgili şüphelilerin evlerinde arama da yapıldı.

İnternet sitesi 2009'dan bu yana faaliyette bulunuyor. Platform, aşırı solcu kesimin ve şiddet yanlısı diğer bazı grupların en etkili medya aracı olarak biliniyordu.

Platformu kullananlar, anonim olarak da siteye haber ve yazılar ekleyebiliyordu.

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