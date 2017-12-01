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Almanya'da bomba paniği

Berlin yakınlarındaki Potsdam'da bulunan şüpheli paket imha edildi.

Almanya'da bomba paniği

BERLİN (AA) - Almanya'nın Brandenburg eyaletinin başkenti Potsdam'da bulunan şüpheli paketin bomba imha uzmanları tarafından imha edildiği bildirildi.

Brandenburg polisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Berlin yakınlarında bulunan Potsdam kent merkezindeki Noel pazarına çok yakın bir eczane önünde bulunan paketin, güvenlik nedeniyle kontrollü şekilde patlatıldığı ifade edildi.

Akşam üzeri eczaneye bir kuryenin paket getirdiği ve paketi açan kişinin paketin içinde kablolar görmesi üzerine bomba olabileceği şüphesiyle polise ihbarda bulunduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen polisin yakın çevrede bulunan Noel pazarındaki esnaf ve ziyaretçileri bölgeden uzaklaştırdığı, güvenlik şeridi çekerek bölgeyi giriş çıkışları kapattığı kaydedildi.

Brandenburg Eyalet İçişleri Bakanlığı, patlatılan paketin içinde çiviler bulunduğunu ancak içinde patlayıcı madde olup olmadığının henüz netleşmediğini açıkladı.

Geçen yıl 19 Aralık'ta Berlin'deki Noel pazarına tırla düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetmişti.

Saldırıyı düzenleyen Tunuslu Anis Amri, İtalya'da vurularak öldürülmüştü.

Muhabir: Cüneyt Karadağ

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