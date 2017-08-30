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Almanya'da bomba tahliyesi

- Frankfurt kentinde bulunan 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bombanın etkisiz hale getirilmesi sırasında yaklaşık 70 bin kişi bölgeden tahliye edilecek

Almanya'da bomba tahliyesi

BERLİN (AA) - Almanya'nın Frankfurt kentinde yapılan kazı çalışmaları sırasında bulunan 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bombanın etkisiz hale getirilmesi için pazar günü yaklaşık 70 bin kişinin geçici bir süre bölgeden tahliye edileceği belirtildi.

Frankfurt Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Westend semtinde bulunan bomba, etkisiz hale getirilmeden önce bölgede 1,5 kilometre çapındaki tüm binalar boşaltılacak. Söz konusu binalar arasında emniyet müdürlüğü binası da olacak. 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bombanın etkisiz hale getirilmesi için pazar günü yaklaşık 70 bin kişi geçici süreyle bölgeden tahliye edilecek.

Açıklamada, 1,8 ton ağırlığındaki bombanın 2. Dünya Savaşı sırasında İngiliz bombardıman uçaklarından atılan HC-4000 modeli olduğu belirtildi.

Almanya'da zaman zaman 2. Dünya Savaşı'ndan kalan bombalara rastlanıyor. 2016 yılı sonunda Augsburg kentinde bulunan bir bombanın etkisiz hale getirilmesi sırasında yaklaşık 54 bin, geçen mayıs ayında da Hannover kentinde başka bir bombanın etkisiz hale getirilmesi sırasında 50 bin kişi evlerinden tahliye edilmişti.

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2. Dünya SavaşıAlmanyaBombaTahliye
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