Almanya'da çevreciler, kömür santralini işgal etti

BERLİN (AA) - Almanya'nın Aachen kenti yakınlarında bir kömür santralinin, bir grup çevreci tarafından işgal edildiği bildirildi.

Kömür santralini işleten RWE şirketinin sözcüsü Guido Steffen, yüzleri maskeli çevrecilerin bu sabah santral alanına girdiklerini, bir çalışma bandının üzerine çıktıklarını ve küçük bir kepçeli makinenın içine kendilerini kilitlediklerini söyledi.

Steffen, işgal eyleminden dolayı kömür ikmalinin aksadığını ve bu nedenle iki santral bloğunun kapatıldığını aktardı.

Çevrecilerin gözaltına alınacağı ve "tesislerin çalışmasını önlemek" ve "meskene tecavüz" suçlamasıyla yargılanacakları belirtildi.

Öte yandan Almanya'nın Bonn kentinde İklim Değişikliği 23. Taraflar Konferansı düzenleniyor.