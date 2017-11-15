Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Hayriye Karadeniz Wells Fargo emin keskin Arif Ümit Uztürk
Rekorlar borsaya çekti
Rekorlar borsaya çekti
Hedef Asya-Pasifik pazarı
Hedef Asya-Pasifik pazarı
Yılın transferini yaptı
İşte yılın transferi
İş bulamayınca patron oldu
İş bulamadı patron oldu
SANTEK sona erdi
SANTEK sona erdi

Almanya'da çevreciler, kömür santralini işgal etti

BERLİN (AA) - Almanya'nın Aachen kenti yakınlarında bir kömür santralinin, bir grup çevreci tarafından işgal edildiği bildirildi.Kömür santralini işleten RWE şirketinin sözcüsü Guido Steffen, yüzleri maskeli çevrecilerin bu sabah santral...

Almanya'da çevreciler, kömür santralini işgal etti

BERLİN (AA) - Almanya'nın Aachen kenti yakınlarında bir kömür santralinin, bir grup çevreci tarafından işgal edildiği bildirildi.

Kömür santralini işleten RWE şirketinin sözcüsü Guido Steffen, yüzleri maskeli çevrecilerin bu sabah santral alanına girdiklerini, bir çalışma bandının üzerine çıktıklarını ve küçük bir kepçeli makinenın içine kendilerini kilitlediklerini söyledi.

Steffen, işgal eyleminden dolayı kömür ikmalinin aksadığını ve bu nedenle iki santral bloğunun kapatıldığını aktardı.

Çevrecilerin gözaltına alınacağı ve "tesislerin çalışmasını önlemek" ve "meskene tecavüz" suçlamasıyla yargılanacakları belirtildi.

Öte yandan Almanya'nın Bonn kentinde İklim Değişikliği 23. Taraflar Konferansı düzenleniyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AlmanyaçevrecilerKömür Santrali
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5