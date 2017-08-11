Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape sanal koruma Av. Figen Özbek transfer
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı
MESS Genel Sekreteri oldu
MESS Genel Sekreteri oldu

Almanya'da çöp kamyonu aracın üzerine devrildi: 5 ölü

BERLİN (AA) - Almanya'nın Stuttgart kenti yakınlarında çöp kamyonunun aracın üzerine devrilmesi sonucu 5 kişi öldü.Nagold beldesinde 26 tonluk çöp kamyonu, içinde 5 kişi bulunan aracın üzerine devrildi. Araçta bulunanlar olay yerinde hayatını...

Almanya'da çöp kamyonu aracın üzerine devrildi: 5 ölü

BERLİN (AA) - Almanya'nın Stuttgart kenti yakınlarında çöp kamyonunun aracın üzerine devrilmesi sonucu 5 kişi öldü.

Nagold beldesinde 26 tonluk çöp kamyonu, içinde 5 kişi bulunan aracın üzerine devrildi. Araçta bulunanlar olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından çok sayıda ambulans ve helikopter olay yerine sevk edildi ve cadde trafiğe kapatıldı.

Alman medyasında yer alan haberlerde, çöp kamyonunun çok süratli olduğu ve aracı sollamak isterken üzerine devrildiği belirtildi.

Bu arada, kamyon şoförünün psikolojik destek aldığı belirtildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Trafik Kazası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5