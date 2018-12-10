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Almanya'da demir yolu çalışanlarının "uyarı grevi" ulaşımı aksattı

- Almanya'da ülke genelinde sabah 05.00 ile 09.00 arası yapılan grev nedeniyle, işe gidecekler tren yerine alternatif ulaşım araçlarına yöneldi

Almanya'da demir yolu çalışanlarının
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BERLİN (AA) - Almanya'da demir yolları çalışanları Noel öncesi ücret artışı talebiyle 4 saatlik “uyarı” grevine gitti.
Demir yolları çalışanlarının ücret artışına yönelik taleplerinin Alman demir yolları şirketi Deutsche Bahn (DB) tarafından karşılanmaması sonrası bugün Almanya'da saat 05.00 ile 09.00 arasında ülke genelinde greve gidildi. Grev nedeniyle, uzun mesafeli tren seferleri iptal edilirken, bölgesel tren seferleri de yoğun bir şekilde etkilendi.
Bazı şehirlerde hemen hemen bütün seferler iptal edilirken, başkent Berlin’de ise S-Bahn banliyö seferleri aksadı.
Sabah işlerine gidecek milyonlarca insan, tren yerine farklı diğer ulaşım araçlarına akın etti. Grev nedeniyle ana tren istasyonlarında yoğunluk dikkati çekti. Tren istasyonlarında bilgilendirme stantları kurulurken, DB grevden dolayı tren biletlerini kullanamayan yolcuların bilet ücretlerini iade etti. Ücretlerini geri almak isteyen yolcular uzun kuyruklar oluşturdu.
160 bin işçiyi temsil eden Demiryolu Çalışanları Sendikası (EVG) tarafından yapılan açıklamada, toplu görüşmelerde ücret atışında sonuç alınamadığı için uyarı grevine gidildiği ifade edilirken, Noel öncesi daha fazla grev uyarısında da bulunuldu.
36 bin çalışanı temsil eden Makinistler Sendikası (GDL) da Salı günü DB ile görüşme gerçekleştirecek. GDL de eğer ücret artışları görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlanırsa greve gitme uyarısı yaptı.


Sendika ne istiyor?
EVG, demir yolları çalışanları için yaklaşık yüzde 7 ücret artışı talep ediyor. DB ise yüzde 5,1 zam ve bir kereye mahsus 500 avro öneriyor.
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