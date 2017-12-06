Almanya'da din görevlileri hakkındaki soruşturmaya takipsizlik kararı verilmesi

KÖLN (AA) - Almanya Federal Başsavcılığının, bazı din görevlilerinin FETÖ yapılanması hakkında Ankara'ya bilgi notları gönderdiği iddiasıyla başlatılan "gizli servis için casusluk faaliyeti" soruşturmasında takipsizlik kararı vermesi Diyanet İşleri Türk İslam Birliğince (DİTİB) memnuniyetle karşılandı.

DİTİB Genel Sekreteri Bekir Alboğa, Almanya'nın Köln kentindeki genel merkezde kararla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Federal Başsavcılığın yaptığı ‎soruşturma sonucunda verdiği takipsizlik ‎kararından memnuniyet duymaktayız. İmamlara yapılan suçlamalardan vazgeçilmesi ‎sonucu çalışmalarımız daha rahat devam ‎edecektir.‎" ifadesini kullandı.

Soruşturma kapsamında DİTİB'in, savcılığa ‎gereken desteği verdiğini aktaran Alboğa, şunları kaydetti:

"DİTİB, kamuoyunun ‎hassasiyetini ciddiye alarak toplumu ‎bilgilendirmiştir ve şeffaflığa büyük önem ‎vermektedir. Şimdiye kadar olduğu gibi DİTİB, ‎bu şeffaflığını ileride de devam ettirecektir. ‎Şimdiye kadar olduğu gibi DİTİB derneklerinde ‎görev yapmakta olan din görevlileri, gerek ‎hizmet alanlarıyla ilgili olarak gerekse içinde ‎yaşadığı toplumun değerlerine saygılı bir ‎şekilde dini, sosyal ve kültürel çalışmalarına ‎devam edecektir. İmamlar cami ‎cemiyetlerinde saygı gösterilen kişilerdir ve ‎imama güven duyulması bizim cemiyet ‎faaliyetlerimizde en önemli değerdir."

- Federal başsavcılığın açıklaması

Din görevlileri, Almanya'da FETÖ ile bağlantılı kişiler ve kuruluşlarla ilgili bilgi ve belgeleri Ankara’ya iletmekle suçlanıyordu.

Karlsruhe'deki Federal Başsavcılığın internet sitesinden yapılan açıklamada, bazı din görevlilerinin Ankara’ya FETÖ yapılanmasıyla ilgili bilgi notları göndermesiyle ilgili başlatılan "gizli servis için casusluk faaliyeti" iddiasının takipsizlikle sonuçlandığı belirtilmişti.

Açıklamada, soruşturmaya konu olan 19 DİTİB görevlisi ve imamından 7'sininin Almanya dışında bulunduğu, 7'si hakkında yeterli delil olmadığı ve 5'i hakkında da ciddi bir suç unsuru bulunmadığı kaydedilerek, daha önce mahkemenin savcılığın tutuklama talebini de reddettiği hatırlatılmıştı.

