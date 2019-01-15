Almanya'da ekonomik büyüme 2018'de hız kesti

BERLİN (AA) - Avrupa’nın lokomotif ülkesi Almanya'da ekonomi, geçen yıl yüzde 1,5 büyüyerek hız kesti.

Almanya Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) açıkladığı ilk verilere göre, Almanya'nın GSYH'si piyasa beklentileri paralelinde 2018 yılında yüzde 1,5 arttı. Böylece Almanya, son 5 yılın en zayıf büyüme performansını gösterdi.

Almanya'da GSYH, 2017 ve 2016’da yüzde 2,2, 2015’te yüzde 1,7 ve 2014’te yüzde 2,2 artmıştı.

Destatis değerlendirmesinde, büyümenin hız kesmesine karşın Alman ekonomisinin 9 yıldır art arda büyüdüğü belirtilerek, "Son 10 yıldaki büyüme ortalaması ise yüzde 1,2 oldu." ifadesi kullanıldı.

Almanya'nın 2018'deki büyümesinin arkasındaki ana itici güç yerli faktörler olurken, yıllık bazda hanehalkı tüketim harcamaları yüzde 1, kamu harcamaları da yüzde 1,1 arttı.

Alman ekonomisi, 2018'in üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 daralmıştı. Analistler, söz konusu daralmada, otomobil üreticilerinin yeni emisyon testlerine geçişte zorlanmalarının etkili olduğunu belirtmişti.

Destatis, geçen yılın son çeyreğine ilişkin verileri 14 Şubat 2019'da açıklayacak. 2018 yılı GSYH'ye ilişkin detaylı sonuçlar ise 22 Şubat 2019’da duyurulacak.





- Zayıflayan küresel ekonomi ihracata dayalı Alman ekonomisini etkiliyor





Destatis verilerine göre, Almanya'da istihdam, geçen yıl 44,8 milyon kişiye yükseldi. Böylece istihdamda, Doğu ve Batı Almanya'nın birleştiği 1990 yılından sonraki en yüksek rakama ulaşılmış oldu.

Almanya'daki yüksek istihdam ve düşük faizler, geçen yıl Hazine'nin yüksek gelir elde etmesine de yaradı. Federal devlet, eyaletler, belediyeler ve sosyal sigortalar 2018'i toplam 59,2 milyar avro (2017’de 34 milyar avro fazla) fazlayla kapattı. Kamu gelirleri fazlası ülkenin GSYH’sinin yüzde 1,7'sine denk geldi.

Alman Merkez Bankası’nın (Bundesbank) hesaplamasına göre, borçlanma maliyetlerinin finansal kriz öncesine kıyasla daha düşük olmasından dolayı federal devlet, eyaletler, belediyeler ve sosyal sigortalar, geçen yıl faizden 55 milyar avro tasarruf sağladı. Finansal kriz öncesi Alman hükümeti yatırımcılara yüzde 4,2 faizle para sağlarken, bu oran geçen yıl yüzde 1,5’e düştü.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, büyümede hız kesmenin sebepleri olarak "zayıflayan küresel ekonomi", "otomobil sektörünün mevzuatındaki emisyon değişikliklerinden dolayı satış sorunu yaşaması", "yazın devam eden kuraklıktan ötürü nehirlerde su seviyesinin düşük seyretmesi", "grip salgını" ve grevleri" gösterdi. Açıklamada, istihdamın artarak işsizliğin düştüğü belirtilerek, zayıflayan küresel ekonomiye rağmen Alman ekonomisinde bu yıl da büyümenin devam edeceği kaydedildi.

Uzmanlar, ihracata dayalı Alman ekonomisinde büyümeyi; küresel talep zayıflığı, ABD ve Çin arasındaki ticaret ihtilafları ile Brexit'in etkilemeye devam ettiğini vurguluyor.





- "Almanya, geçen yıl sıkıntılardan morarmış bir gözle kurtuldu"





ING Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, konuya ilişkin değerlendirmesinde, 2018'de Alman ekonomisinin, son 5 yıldaki en zayıf performansını sergilediğini ancak teknik olarak bir resesyona girmediğini kaydetti.

Brzeski, Almanya’nın geçen yıl sıkıntılardan "morarmış bir gözle" kurtulduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"En önemli olan, yaz aylarında Alman ekonomisindeki yavaşlama beklenenden daha uzun sürdü. Bu da sadece geçici bir sapmadan daha fazlası olduğunu gösteriyor. Açıkçası, Alman ekonomisinde otomotiv sorunundan daha fazlası var. ABD ile Çin arasındaki ticaret ihtilafları, ayrıca Brexit'ten kaynaklanan artan belirsizlik, Alman ekonomisinde ağırlığını hissettiriyor."

Almanya'da hükümet, 11 Ekim'de, 2018 ve bu yıla ilişkin büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etmişti. 2018 için daha önce yüzde 2,3 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisi yüzde 1,8'e, bu yıl için de yüzde 2,1'den yüzde 1,8'e düşürülmüştü.