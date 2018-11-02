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Almanya'da elektrik tüketiminin yüzde 38'i yenilenebilir enerjiden

- Almanya'da ocak-eylül döneminde elektrik tüketiminin yüzde 38'i yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandı

Almanya'da elektrik tüketiminin yüzde 38'i yenilenebilir enerjiden
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BERLİN (AA) - Avrupa'nın en yüksek enerji tüketimine sahip ülkesi Almanya'da ocak-eylül döneminde elektrik tüketiminin yüzde 38’si yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılandı.

Almanya Federal Enerji ve Su Yönetimi Birliği, yılın 9 aylık dönemine ilişkin elektrik üretim ve tüketim verilerini içeren bir rapor yayımladı.

Rapora göre, ocak-eylül döneminde ülkede toplam elektrik üretimi 479,8 milyar kilovatsaat, elektrik tüketimi ise 444 milyar kilovatsaat oldu.

Bu dönemde elektrik tüketiminin yüzde 38’si yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandı.

Söz konusu dönemde yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik miktarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,3 artarak 170 milyar kilovatsaate yükseldi. Kömürden elektrik üretimi yüzde 7 azalarak, 172 milyar kilovatsaate, doğalgazdan elektrik üretimi de yüzde 8 düşerek, 59 milyar kilovatsaate geriledi.

Ülkenin toplam elektrik üretimi içinde payı en yüksek yenilenebilir enerji kaynağı rüzgar enerjisi oldu. Dokuz aylık dönemde karasal rüzgar enerjisi üretimi yüzde 13 artarak 63 milyar kilovatsaate yükseldi. Güneşten elektrik üretimi ise yüzde 16 artarak 41 milyar kilovatsaate çıktı.

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