Almanya'da elektrikli otomobil bataryası üretimi için 30 şirket başvurdu

BERLİN (AA) - Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, ülkesinde elektrikli arabaların batarya hücrelerinin üretimi için devlet yardımlarından faydalanmak üzere 30 şirketin başvurduğunu belirtti.

Altmaier, yaptığı açıklamada, batarya hücrelerinin üretimi için devletin vereceği teşviklerden yararlanmak için 30 şirketin başvurduğunu duyurdu.

Altmaier, batarya hücrelerinin Almanya'da üretimi konusunda şirketlerin talepleri için "Talep beklentilerimizi çok aştı." dedi.

Başvuran şirketler arasında Volkswagen, BMW, BASF ve Varta da bulunuyor.

Alman Bakan Altmaier, Avrupa'da büyük ölçekli batarya üretimi için Fransa ve Polonya gibi diğer ülkelerle görüşmeler yaptıklarını belirterek, bu konuda özel sektör konsorsiyumlarını da destekleyeceklerini belirtmişti.

Altmaier, Alman hükümetinin, batarya hücrelerinin Almanya’da üretimi için 1 milyar avro ayırdığını açıklamıştı.

Elektrikli otomobil üretiminde katma değerin önemli bir kısmını oluşturan batarya hücresi tedariki, Alman sanayisi için büyük önem taşıyor. Elektrikli motorlar petrol ile çalışan motorlara göre daha az parça bulunduruyor.

Batarya hücresi üretimine Almanya'da 2021'de başlanması bekleniyor.

Son yıllarda otomobil endüstrisinde çığır açan teknolojilerin Çin ve ABD'den gelmesi Alman kamuoyunda tartışma konusu olurken, söz konusu bataryaların dünyadaki en büyük üreticileri arasında ise Çinli CATL şirketi, Güney Kore merkezli LG Chem ve Samsung yer alıyor.

Avrupa’da elektrikli arabalar için batarya hücreleri üretimine yönelik devlet yardımları için Avrupa Komisyonu onayı gerekiyor. Batarya piyasasının 2025 yılına kadar 250 milyar avroya ulaşması öngörülüyor.