Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bursa ekonomi mersin moda food istanbul
2018 yılının ihracat lideri oldu
İhracat lideri 'Çimsa'
Memurların maaş zammında 'seçim etkisi'
Zamda 'seçim etkisi'
Genç MÜSİAD'tan Bosna Hersek'e çıkarma
GENÇ MÜSİAD'tan çıkarma
Diziler değer kattı
Diziler değer kattı
Çilek yüz güldürdü
Çilek yüz güldürdü

Almanya’da emekli maaşlarına zam

- Almanya’da, 1 Temmuz 2019'dan itibaren batı eyaletlerinde yaşayan emeklilerin maaşlarına yüzde 3,18, doğu eyaletlerinde yaşayan emeklilerin maaşlarına ise yüzde 3,91 zam yapıldı

Almanya’da emekli maaşlarına zam
banner17

BERLİN (AA) - Almanya’da yaşayan yaklaşık 20 milyon emeklinin maaşlarına 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren zam yapıldı.

Almanya Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu, 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren batı eyaletlerinde yaşayan emeklilerin maaşlarına yüzde 3,18, doğu eyaletlerinde yaşayan emeklilerin maaşlarına da yüzde 3,91 zammı bugün onayladı.

Yeni zam oranlarına göre, 1000 avro maaş alan bir emekli, 1 Temmuz’dan itibaren batıda 31,80, doğuda 39,10 avro daha fazla alacak.

Almanların yüzde 50’den fazlası kiralık evde otururken, ev fiyatların ve kiralarının yükselmesi, ülkede emeklileri zor durumda bıraktığı belirtiliyor. Almanya'nın bütçe fazla vermesi dikkati çekerken, Alman sivil toplum kuruluşları uzun zamandır emeklililerin haklarının iyileştirilmesi için çağrı yapıyor.

İki Almanya’nın birleşmesinden önceki durumdan kaynaklanan bazı sebeplerden dolayı ülkedeki emeklilik maaşlarında dengeyi sağlamak amacıyla doğu eyaletlerde yaşayanlar için emeklik maaşı daha yüksek oranda artırılıyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AlmanyaEmekliZam
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5