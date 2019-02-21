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Almanya'da enflasyon ocakta yüzde 1,4 oldu

-Ülkede gıda fiyatları 2018'in ocak ayına kıyasla yüzde 0,8 yükselirken hizmetlere yönelik maliyetlerde de yüzde 1,5 artış yaşandı

Almanya'da enflasyon ocakta yüzde 1,4 oldu
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BERLİN (AA) – Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bu yılın ocak ayında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 1,4'lük artış kaydetti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) nihai verilerine göre, Almanya’da enflasyon ocakta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,4 arttı.

Ülkede enflasyon, aylık bazda yüzde 0,8 düşüş gösterdi. Avrupa Birliği (AB) uyumlu öncü TÜFE aylık bazda yüzde 1 düşerken, yıllık bazda yüzde 1,7 arttı. Böylece nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti.

Enerji ürünleri fiyatındaki gelişmelerin, bu yılın ilk ayında enflasyon oranının düşük gelmesi üzerinde önemli etkisi oldu. Enerji ürünleri fiyatları, 2018'nin ocak ayına göre yüzde 2,3 daha yüksek gerçekleşti. Bu süreçte düşen petrol fiyatlarının etkisinin tüketici fiyatlarına yansımış olması da etkili oldu.

Enerji fiyatları hariç tutulduğunda, Almanya'da geçen ay yıllık enflasyon yüzde 1,3 oldu.

Ülkede gıda fiyatları, geçen yılın ocak ayına kıyasla yüzde 0,8 yükseldi. Hizmetlere yönelik maliyetlerde yüzde 1,5 artış yaşanırken, tüketici elektroniği fiyatlarında yüzde 5,9 düşüş görüldü.

Almanya'da enflasyon geçen yıl Avrupa Merkez Bankasının (ECB) tüm Avro Bölgesi için hedeflediği yüzde 2'nin altında kalarak yüzde 1,9 düzeyinde gerçekleşmiş, aralık ayında ise yüzde 1,6 olarak açıklanmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
AlmanyaEnflasyon
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