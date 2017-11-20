Almanya’da erken seçim tartışmaları

BERLİN (AA) – Almanya’da 18 Ekim’de başlayan koalisyon ön görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından özellikle muhalefetteki partiler erken seçim yapılması çağrısında bulundu.

Sol Parti Eş Başkanı Katja Kipping, "Berliner Zeitung" gazetesine yaptığı açıklamada, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller arasında koalisyon kurma çabalarının başarısızlıkla sonuçlandığını belirterek "Şimdi mümkün olduğu kadar çabuk erken seçim yapılması lazım çünkü büyük koalisyonun (CDU/CSU-Sosyal Demokrat Parti arasındaki mevcut hükümet) devam etmesini kimse ciddi bir şekilde istemiyor." ifadelerini kullandı.

Yeşiller Partisi Federal Meclis Grubu Başkanı Katrin Göring-Eckardt da Sosyal Demokrat Partinin (SPD) hükümete girmek istemediğine işaret ederek "Ben erken seçime gidileceğini bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi Eş Başkanı Alice Weidel de CDU/CSU, FDP ve Yeşiller arasındaki koalisyon ön görüşmelerinde halkın aldatıldığını savunarak bu görüşmelerden bir uzlaşma çıkmayacağının önceden belli olduğunu ifade etti.

Weidel, AfD’nin olası erken seçime olumlu baktığını kaydetti.

Federal Meclis’te, CDU/CSU’dan sonra en fazla milletvekili sayısına sahip Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkan Yardımcısı Ralf Stegner, halkın seçimlerde, SPD ile CDU/CSU arasında bir hükümetin kurulması için görev vermediğini savundu.

Stegner, "Erken seçim istemiyoruz ancak bundan da korkmuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Milletvekili Thomas Kreuzer ise "Deutschlandfunk" radyosuna yaptığı açıklamada, CDU/CSU ile Yeşiller arasında bir azınlık hükümeti kurulmasına karşı olduğunu belirterek erken seçimden CSU'nun güçlenerek çıkacağını ileri sürdü.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Sekreteri Peter Tauber ise şu an erken seçimi konuşmak istemediklerini kaydetti.

Öte yandan Almanya Başbakanı ve CDU Genel Başkanı Angela Merkel, bugün Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’i ziyaret ederek konuya ilişkin bilgilendirmişti.

Alman basınında yer alan haberlerde, Steinmeier’in yarın CSU, FDP ve Yeşiller'in liderleriyle görüşeceği belirtildi.

Almanya'da "Jamaika koalisyonu"nu kurma hedefiyle yaklaşık 4,5 haftadan beri toplantılar yapan CDU/CSU, FDP ve Yeşiller arasındaki ön görüşmeler FDP’nin masadan kalkmasıyla başarısızlıkla sonuçlandı ve ülkede siyasi krize yol açtı.



