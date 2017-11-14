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Almanya'da evsizlerin sayısı iki yılda yüzde 150 arttı

Almanya'da 2016'daki evsizlerin saysının 2014'e göre yaklaşık yüzde 150 arttı.

Almanya'da evsizlerin sayısı iki yılda yüzde 150 arttı

BERLİN (AA) - Almanya'da evsizlerin sayısının ciddi oranda arttığı bildirildi.

Almanya Evsizlere Yardım Derneği Genel Müdürü Thomas Specht, başkent Berlin'de yaptığı açıklamada, Almanya'da evsizlerin sayısının 2016'da yaklaşık 860 bin olduğunu söyledi.

Böylelikle 2016'daki evsizlerin saysının 2014'e göre yaklaşık yüzde 150 arttığına işaret eden Specht, 2018'de evsizlerin sayısının 1,2 milyona çıkacağını tahmin ettiklerini belirtti.

Specht, açıkladıkları bu sayılara ülkeye gelen ve evi olmayan mültecilerin de dahil olduğunu kaydetti.

2016'da evsiz olan sığınmacıların sayısının yaklaşık 440 bin olduğunu aktaran Specht, evsizlerin büyük çoğunluğunun toplu şekilde kalınan yerlerde geçici barınma imkanı bulduğunu ifade etti.

Specht, barınma imkanı bulunmayan ve sokakta yaşayan evsizlerin sayısının 2016'da, 2014'e göre yüzde 33 artarak yaklaşık 52 bine yükseldiğini bildirdi.

2016'da evsiz çocukların oranını yüzde 8 olarak tahmin ettiklerini söyleyen Specht, kadınların oranını da yüzde 27 olarak aktardı.

"Almanya'da yanlış konut politikalarının yürütüldü"

Evsizlerin sayısının 2018'e kadar 1,2 milyona çıkma sebebinin şimdiye kadar konut sorununa yeterince önlem alınmamasından kaynaklanacağını vurgulayan Specht, Almanya'da yanlış konut politikalarının yürütüldüğünü kaydetti.

Specht, özellikle büyük kentlerde konut kiralarının arttığını ve sosyal konutların sayısının azaldığını ifade etti.

"Gelecek yıllarda evsizlerin sayısı daha da artacak"

Derneğin Genel Müdür Yardımcısı Werena Rosenke de federal hükümetin ve eyaletlerin önlem almaması durumunda gelecek yıllarda evsizlerin sayısının daha da artacağı uyarısında bulundu.

Rosenke, sokakta yaşayan 52 bin evsiz için insan onuruna yakışır konutların yapılmasının ve tıbbi bakımlarının güvenceye alınmasının da gerektiğini kaydetti.

Muhabir: Erbil Başay

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AlmanyaBerlinDünyaEvsizler
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