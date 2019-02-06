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Almanya'da fabrika siparişleri aralıkta azaldı

- Ülkede fabrika siparişleri, geçen yılın aralık ayında kasıma göre yüzde 1,6 geriledi

Almanya'da fabrika siparişleri aralıkta azaldı
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BERLİN (AA) - Almanya’da aralıkta fabrika siparişleri, aylık bazda yüzde 1,6, yıllık bazda yüzde 7 azaldı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, fabrika siparişleri, geçen yılın aralık ayında kasıma kıyasla yüzde 1,6, Aralık 2017'ye göre de yüzde 7 geriledi. Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi aylık bazda yüzde 0,3 artması yönündeydi.

Aralık 2018'deki azalış, geçen yılın haziran ayından itibaren en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti.

Almanya'da aralıkta yurt içi siparişler aylık bazda yüzde 0,6, yabancı siparişler 2,3 azaldı. Söz konusu dönemde Avro Bölgesi'nden yeni siparişler yüzde 3,2 artarken, diğer ülkelerden gelen siparişler yüzde 5,5 azaldı.

Ülkede aralıkta aylık bazda ara malı üreticilerinin siparişleri yüzde 1,2 geriledi. Tüketici malları üreticilerinin siparişleri ise yüzde 4,2 yükseliş kaydetti.

İmalatta mevsimsellik ve çalışma günlerinden arındırılmış ciro önceki aya göre yüzde 2,7 arttı.

Bu arada, geçen yılın kasım ayı fabrika siparişleri verisi bir önceki aya göre yüzde 0,3 artıştan yüzde 0,2 azalışa revize edildi.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da ülkede fabrika siparişlerinin azalmasının sanayide darlığın devam ettiğini gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede otomotiv sektöründe üretimin yavaşlamasına sebep olan mevzuattaki (emisyon) değişikliklerin tamamlanmak üzere olduğu aktarılarak, "Geçen yılın son çeyreğinde otomobil sektöründeki siparişler bir önceki çeyreğe yüzde 10,2 arttı." denildi.

Öte yandan, ülkede makine siparişleri de aralık ayında yüzde 8 azaldı.

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