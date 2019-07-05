Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar mersin dünya ekonomi Afrika ekonomisi Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar
Taksicilere alarm butonu
Taksicilere alarm butonu
İstanbul’daki Afrika
İstanbul’daki Afrika
Ralli heyecanı İstanbul'da
Ralli heyecanı İstanbul'da
Acele kamulaştırma kararı
Acele kamulaştırma kararı
Çöpten çıkan sanat
Çöpten sanat yaptılar

Almanya'da fabrika siparişleri beklenenden fazla azaldı

- Ülkede fabrika siparişleri, mayısta bir önceki aya göre yüzde 2,2 azalış gösterdi

Almanya'da fabrika siparişleri beklenenden fazla azaldı
banner17

BERLİN (AA) - Almanya'da fabrika siparişleri, mayısta beklentilerin üstünde gerileyerek aylık bazda yüzde 2,2 azaldı

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, ülkede, yurt içinde üretilen ürünler için siparişler, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,2 azalış gösterdi. Mayıs 2018'e göre ise yüzde 8,6 geriledi.

Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 0,1 azalması yönündeydi.

Almanya'da mayısta yurt içi siparişler aylık bazda yüzde 0,7 artarken, yabancı siparişler yüzde 4,3 azalış kaydetti.

Söz konusu dönemde Avro Bölgesi'nden yeni siparişler yüzde 1,7 ve diğer ülkelerden gelen siparişler de yüzde 5,7 azaldı.

Ülkede mayısta aylık bazda ara malı üreticilerinin siparişleri yüzde 1,5, sermaye malı siparişleri yüzde 2,8 ve tüketici malı üreticilerinin siparişleri de 0,7 azalış kaydetti.

İmalatta mevsimsellik ve çalışma günlerinden arındırılmış ciro ise önceki aya göre yüzde 1,2 azaldı.

Bu arada, nisanda önceki aya göre yüzde 0,3 artış kaydeden fabrika siparişleri, yüzde 0,4 artış olarak revize edildi.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada imalat sanayindeki yeni siparişlerin son iki aydır düşük bir seviyede dengelenmiş olsa da mayısta belirgin bir şekilde daraldığı belirtilerek, "Mayısta otomotiv endüstrisinin hem yurt içinden ve hem de yurt dışından aldığı siparişler düşük kaldı (sırasıyla yüzde -1.6 ve yüzde -5.0). Dolayısıyla, sanayinin önümüzdeki aylarda zayıf kalmaya devam edeceği öngörülmektedir.” denildi.

Analistler, Alman ekonomisindeki görülen zayıflığın, Avro Bölgesi’ndeki ekonomik büyümede ağırlığını hissettirdiğini belirterek, bu durumun da Avrupa Merkez Bankası'na daha fazla teşvik programı uygulaması için baskı oluşturduğunu kaydediyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AlmanyaFabrika SiparişleriMayıs
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5