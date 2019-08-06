Almanya'da fabrika siparişleri haziranda arttı

BERLİN (AA) - Almanya'da fabrika siparişleri, haziranda beklentilerin üstünde artarak aylık bazda yüzde 2,5 yükseliş gösterirken, söz konusu rakam Ağustos 2017'den beri en yüksek artış olarak dikkati çekti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, ülkede, yurt içinde üretilen ürünler için siparişler, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,5 yükseliş gösterdi. Geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 3,6 geriledi.

Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 0,5 artması ve yıllık bazda yüzde 7 azalması yönündeydi. Bu arada, fabrika siparişlerinde haziranda yaşanan yüzde 2,5'lik artış Ağustos 2017'den beri en yüksek oran olarak dikkati çekti.

Almanya'da haziranda, yurt içi siparişler aylık bazda yüzde 1 azalırken, yabancı siparişler yüzde 5 artış kaydetti.

Söz konusu dönemde, Avro Bölgesi'nden yeni siparişler yüzde 0,6 azalırken ve diğer ülkelerden gelen siparişler de yüzde 8,6 arttı.

Ülkede haziranda aylık bazda ara malı üreticilerinin siparişleri yüzde 1,3, sermaye malı siparişleri yüzde 3,7 artarken, tüketici malı üreticilerinin siparişleri de 0,4 azalış kaydetti.

İmalatta mevsimsellik ve çalışma günlerinden arındırılmış ciro ise önceki aya göre yüzde 0,1 azaldı.

Bu arada, mayısta önceki aya göre yüzde 2,2 azalış kaydeden fabrika siparişleri, yüzde 2 azalış olarak revize edildi.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yeni siparişlerdeki söz konusu yükselişte Avro Bölgesi dışında kalan ülkelerde yaşanan yüzde 8,6 artışın etkili olduğu belirtildi.

Yılın ikinci çeyreğinde yeni siparişlerin bir önceki çeyreğe göre yüzde 1 azaldığını bildiren bakanlık, iş iklimi göstergelerinin sektördeki ekonomik kırılma noktasının hala beklemede olduğunu gösterdiğini kaydetti.